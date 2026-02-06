Horóscopo de hoy, viernes 6 de febrero de 2026: balance, cierres y alivio emocional

viernes, 6 de febrero de 2026 · 09:45

Redacción El Diario de Carlos Paz

El viernes trae una energía ideal para cerrar la semana con mayor claridad, soltar tensiones y tomar decisiones que te permitan descansar la mente. Buen día para ordenar prioridades y dedicarte a lo que te hace bien.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: evitá discusiones por cansancio.

Trabajo: cierre positivo de pendientes.

Salud: descargá estrés acumulado.

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: estabilidad que da calma.

Trabajo: resultados concretos.

Salud: cuidá el descanso.

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: claridad emocional.

Trabajo: ideas bien recibidas.

Salud: necesitás desconectar.

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: contención y cercanía.

Trabajo: balance de la semana.

Salud: buscá tranquilidad.

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: protagonismo bien acompañado.

Trabajo: reconocimiento merecido.

Salud: bajá un cambio.

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: orden emocional.

Trabajo: cierre prolijo.

Salud: relajá tensiones físicas.

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: armonía posible.

Trabajo: acuerdos favorables.

Salud: equilibrio interno.

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: emociones intensas pero claras.

Trabajo: decisiones acertadas.

Salud: necesitás desconectar.

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: entusiasmo compartido.

Trabajo: planes a futuro.

Salud: movimiento que libera.

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: estabilidad reconfortante.

Trabajo: balance positivo.

Salud: respetá tus límites.

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: necesidad de libertad emocional.

Trabajo: creatividad en alza.

Salud: despejá la mente.

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: sensibilidad bien acompañada.

Trabajo: intuición firme.

Salud: buscá serenidad.