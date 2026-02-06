astrologia
Horóscopo de hoy, viernes 6 de febrero de 2026: balance, cierres y alivio emocional
El viernes trae una energía ideal para cerrar la semana con mayor claridad, soltar tensiones y tomar decisiones que te permitan descansar la mente. Buen día para ordenar prioridades y dedicarte a lo que te hace bien.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: evitá discusiones por cansancio.
Trabajo: cierre positivo de pendientes.
Salud: descargá estrés acumulado.
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: estabilidad que da calma.
Trabajo: resultados concretos.
Salud: cuidá el descanso.
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: claridad emocional.
Trabajo: ideas bien recibidas.
Salud: necesitás desconectar.
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: contención y cercanía.
Trabajo: balance de la semana.
Salud: buscá tranquilidad.
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: protagonismo bien acompañado.
Trabajo: reconocimiento merecido.
Salud: bajá un cambio.
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: orden emocional.
Trabajo: cierre prolijo.
Salud: relajá tensiones físicas.
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: armonía posible.
Trabajo: acuerdos favorables.
Salud: equilibrio interno.
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: emociones intensas pero claras.
Trabajo: decisiones acertadas.
Salud: necesitás desconectar.
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: entusiasmo compartido.
Trabajo: planes a futuro.
Salud: movimiento que libera.
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: estabilidad reconfortante.
Trabajo: balance positivo.
Salud: respetá tus límites.
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: necesidad de libertad emocional.
Trabajo: creatividad en alza.
Salud: despejá la mente.
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: sensibilidad bien acompañada.
Trabajo: intuición firme.
Salud: buscá serenidad.