Mermelada de tomate casera: dulce y versátil para todo momento

La mermelada de tomate es una preparación casera tan original como deliciosa, ideal para sumar un toque agridulce a desayunos, meriendas y platos salados. Su sabor intenso y su textura suave la convierten en una excelente compañera de tostadas, quesos, carnes o incluso sandwiches gourmet. A continuación, te compartimos una receta fácil, rendidora y perfecta para preparar en casa, con ingredientes simples y pasos claros.

Mermelada de tomate casera: receta fácil y paso a paso

Preparar mermelada de tomate en casa no solo es sencillo, sino que además permite aprovechar tomates bien maduros y disfrutar de un producto natural, sin conservantes ni aditivos.

Ingredientes

1 kilo de tomates maduros

400 gramos de azúcar

Jugo de 1 limón

1 rama de canela

Paso a paso para preparar mermelada de tomate

Preparar los tomates

Lavá bien los tomates y cortalos en trozos pequeños. Si preferís una textura más fina, podés retirar las semillas, aunque no es un paso obligatorio.

Cocción inicial

Colocá los tomates en una olla grande junto con el azúcar, el jugo de limón y la rama de canela. Mezclá bien para integrar los ingredientes.

Cocinar y espesar

Llevá la olla a fuego medio y cociná durante unos 40 a 45 minutos, revolviendo de vez en cuando para evitar que se pegue. Con el calor, los tomates se irán deshaciendo y la mezcla comenzará a tomar una consistencia espesa y brillante.

Lograr la textura ideal

Una vez alcanzado el punto deseado, retirà la rama de canela y triturá la preparación con una batidora de mano hasta obtener una mermelada suave y homogénea. Si te gusta con pequeños trozos, podés triturar solo parcialmente.

Envasar y conservar

Verté la mermelada caliente en frascos previamente lavados y esterilizados. Cerralos bien y dejalos enfriar a temperatura ambiente. Luego, conservá los frascos en un lugar fresco y oscuro.

Consejos útiles

El limón no solo aporta sabor, sino que ayuda a la conservación y a lograr una mejor textura.

La mermelada de tomate combina muy bien con quesos duros, carnes asadas y panes caseros.

Una vez abierto el frasco, se recomienda conservar en heladera y consumir dentro de las dos semanas.

Esta receta de mermelada de tomate casera es una excelente forma de sumar un sabor diferente a tus comidas y sorprender con una preparación artesanal, simple y deliciosa.