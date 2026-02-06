Milhojas de papas: la receta cremosa y fácil que nunca falla

cocina
Milhojas de papas: la receta cremosa y fácil que nunca fallaCapas de papa, queso y crema que se combinan en un plato clásico y reconfortante.
Las milhojas de papas son un plato clásico de la gastronomía internacional que, con el paso del tiempo, se ganó un lugar privilegiado en muchas mesas por su sabor reconfortante, su textura cremosa y su presentación prolija y elegante. A base de finas capas de papa intercaladas con queso y crema, esta receta es perfecta para acompañar carnes, servir como plato principal o compartir en una comida especial con amigos o familiares.
Además de ser deliciosa, la milhojas de papas se destaca por su sencillez: con pocos ingredientes y una preparación accesible, es posible lograr un resultado irresistible, ideal tanto para ocasiones cotidianas como para cenas más elaboradas.
Ingredientes necesarios
Para preparar una milhojas de papas clásica para varias personas, vas a necesitar:
- 1 kilo de papas
- 200 gramos de queso mozzarella rallado
- 200 ml de crema de leche
- 50 gramos de manteca
- Sal y pimienta, a gusto
- Opcionalmente, se pueden sumar hierbas aromáticas como tomillo o romero, o un toque de nuez moscada para realzar el sabor.
Paso a paso para una milhojas perfecta
El primer paso consiste en pelar las papas y cortarlas en rodajas bien finas, preferentemente con mandolina o cuchillo afilado, para asegurar una cocción pareja. Este detalle es clave para lograr una textura suave y uniforme en cada capa.
A continuación, enmantecá una fuente apta para horno y comenzá a armar la preparación: colocá una capa de papas, condimentá con sal y pimienta, agregá un poco de queso rallado y rociá con crema de leche. Repetí este procedimiento capa por capa hasta utilizar todos los ingredientes, presionando suavemente para compactar la preparación. La última capa debe ser generosa en queso y crema, lo que permitirá lograr una superficie bien dorada y gratinada.
Por último, distribuí la manteca cortada en pequeños cubos sobre la capa superior.
Cocción y presentación
Llevá la fuente a horno precalentado a 180 °C y cociná durante aproximadamente 40 minutos, o hasta que las papas estén tiernas al pincharlas y la superficie se vea dorada y burbujeante. Si es necesario, podés cubrir con papel aluminio durante los primeros minutos y retirarlo al final para gratinar.
Una vez fuera del horno, dejá reposar unos minutos antes de servir para que las capas se asienten. Las milhojas de papas se disfrutan mejor calientes y pueden acompañarse con una ensalada fresca de hojas verdes y, para completar la experiencia, una copa de vino tinto.
Un plato simple, rendidor y lleno de sabor, ideal para sumar al recetario de todos los días.