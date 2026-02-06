Paella valenciana: la receta tradicional paso a paso

La paella es uno de los platos más representativos de la gastronomía española y un verdadero símbolo de encuentro, tradición y celebración. Reconocida en todo el mundo por su sabor intenso, sus colores vibrantes y su capacidad para reunir a familiares y amigos alrededor de una mesa, este plato tiene su origen en la Comunidad Valenciana, donde nació como una comida campesina elaborada con ingredientes locales y de estación.

Con el paso del tiempo, la paella trascendió fronteras y dio lugar a múltiples versiones, como la paella de mariscos, la mixta o la vegetariana. Sin embargo, la paella valenciana tradicional conserva una identidad muy definida y reglas claras en cuanto a ingredientes y técnica de cocción. En esta nota, te contamos cómo prepararla paso a paso para que puedas disfrutar en casa de su sabor auténtico.

Ingredientes necesarios para una paella valenciana clásica

Para 4 a 6 personas, vas a necesitar:

400 g de arroz de grano corto (tipo bomba o similar)

800 ml de caldo de pollo o de verduras, bien caliente

200 g de pollo troceado

200 g de conejo troceado (opcional, pero tradicional)

100 g de judías verdes planas

100 g de garrofó (judión valenciano; puede reemplazarse por habas grandes)

1 tomate maduro, rallado

1/2 cucharadita de pimentón dulce

Unas hebras de azafrán

Aceite de oliva virgen extra

Sal a gusto

Ramitas de romero fresco (opcional)

Limón cortado en gajos, para servir

Paso a paso: cómo preparar una paella valenciana auténtica

1. Preparar los ingredientes

Antes de comenzar la cocción, es importante tener todos los ingredientes listos y medidos. Mantené el caldo caliente en una olla aparte para incorporarlo en el momento justo y evitar que se corte la cocción del arroz.

2. Dorar las carnes

Calentá un buen chorro de aceite de oliva en la paellera a fuego medio-alto. Agregá el pollo y el conejo, salpimentá levemente y dorá bien los trozos por todos sus lados. Este paso es clave para aportar profundidad de sabor al plato.

3. Incorporar las verduras y el sofrito

Bajá el fuego a medio y sumá las judías verdes y el garrofó. Salteá durante unos 5 minutos, hasta que comiencen a ablandarse. Luego, agregá el tomate rallado y el pimentón dulce, mezclando suavemente y cocinando unos minutos más hasta que el tomate pierda su acidez y se forme un sofrito concentrado.

4. Añadir el arroz y el caldo

Distribuí el arroz de manera uniforme sobre la paellera y mezclá apenas para que se impregne del sofrito. Incorporá el caldo caliente, las hebras de azafrán y ajustá la sal. A partir de este momento, no vuelvas a remover el arroz.

5. Cocinar la paella

Cociná a fuego medio durante unos 10 minutos. Luego, bajá el fuego y continuá la cocción otros 10 minutos, o hasta que el arroz esté tierno y el líquido se haya absorbido casi por completo.

6. Reposo final

Retirá la paellera del fuego, cubrila con un paño limpio y dejá reposar la paella durante unos 5 minutos. Este paso permite que los sabores se asienten y el arroz termine de tomar la textura ideal.

7. Servir y disfrutar

Decorá con ramitas de romero fresco si lo deseás y acompañá con gajos de limón para que cada comensal agregue unas gotas a su gusto antes de comer.

Consejos clave para lograr una paella perfecta

El sofrito marca la diferencia: tomarte el tiempo necesario en esta etapa garantiza un sabor profundo y equilibrado.

Azafrán de calidad: es fundamental para lograr el color dorado y el aroma característico de la paella.

Nada de revolver: evitar mover el arroz es esencial para conseguir la textura correcta y el famoso socarrat, esa capa ligeramente crujiente que se forma en el fondo y es muy apreciada.

Con paciencia, buenos ingredientes y respeto por la técnica tradicional, la paella valenciana se convierte en una experiencia culinaria única, capaz de transportar a la mesa todo el espíritu del Mediterráneo.