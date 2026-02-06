Tarot del colibrí: una profunda transformación abrirá nuevos caminos

Carta 1) Reina de oros: abundancia. Bienestar. Riqueza. Poder. Estabilidad material conseguida con esfuerzo. Generosidad

Carta 2) El juicio: autoevaluación. Reflexión. Renacimiento. Perdón. Transformación.

Carta 3) El ermitaño: aislamiento. Introspección. Búsqueda de sabiduría y conocimiento interior.

Mensaje final

Las cartas hablan de una persona que en base a su propio esfuerzo y capacidad ha logrado una estabilidad financiera. Es alguien con generosidad, protectora de los demás, que sabe compartir y que se maneja con mucha autonomía. En lo material ha alcanzado metas importantes pero ya se sabe que las personas tenemos también necesidades emocionales que lo material no cubre. Esta persona está haciendo una profunda reflexión sobre sí misma, su historia de vida, sus comportamientos, su vocación, etc prácticamente está revisando todos los aspectos de su experiencia vital. Dos cartas fuertes en su significación por ser arcanos mayores, el juicio y el ermitaño, hablan de cosas parecidas: autoevaluación, introspección, mirada crítica sobre uno mismo y sobre la realidad, búsqueda de respuestas en torno a quien se es y cuál es su verdadera vocación, aspectos positivos y negativos de sí mismo... La persona saldrá de este proceso con una profunda transformación que la conducirá a cerrar ciclos de vida y abrir nuevos caminos que se vivirán como un renacimiento porque será una nueva forma de ser y estar en el mundo, quizás más acorde a su verdadera esencia y misión en la vida. Dice el tarot que se aproximan grandes cambios, la mayor parte de ellos buscados y otros que llegarán por destino, pero que no obstante no desestabilizarán a la persona, en tanto la encontrarán segura de sí misma, con claridad sobre sus objetivos y preparada para afrontarlos.