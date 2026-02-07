Cómo hacer flan parisino en casa y lograr una textura perfecta

El flan parisino, también conocido como flan pâtissier, es uno de los grandes clásicos de la repostería francesa. De apariencia simple pero sabor exquisito, se destaca por su relleno ultra cremoso con perfume a vainilla y una base crocante que equilibra cada bocado. Es un postre ideal para servir frío, perfecto tanto para una ocasión especial como para acompañar una merienda.

Aunque pueda parecer sofisticado, preparar flan parisino en casa es más sencillo de lo que parece. Con ingredientes básicos y siguiendo el paso a paso tradicional, podés lograr un resultado fiel al de las mejores pâtisseries francesas.

Ingredientes

Para la masa

250 g de harina

125 g de manteca fría, cortada en cubos

1 huevo

100 g de azúcar

1 pizca de sal

Para el relleno

1 litro de leche entera

200 g de azúcar

6 yemas de huevo

60 g de maicena

1 vaina de vainilla (o 1 cucharada de extracto de vainilla)

Paso a paso para preparar flan parisino

Preparación de la masa

Mezclar los ingredientes secos

En un bol amplio, coloca la harina, el azúcar y la pizca de sal. Mezcla bien para integrar.

Incorporar la manteca

Agrega la manteca fría y trabaja con las manos o con un cornet hasta obtener una textura arenosa.

Sumar el huevo

Añade el huevo y mezcla hasta formar una masa homogénea. Si resulta muy seca, incorpora una cucharada de agua fría.

Reposo en frío

Forma una bola, envuélvela en papel film y llévala a la heladera durante al menos 30 minutos. Este paso es clave para una base crocante.

Preparación del relleno

Calentar la leche

Coloca la leche en una cacerola junto con la vaina de vainilla abierta y raspada (o el extracto). Calienta hasta que esté a punto de hervir. Retira del fuego y deja infusionar unos minutos.

Batir yemas y azúcar

En un bol, bate las yemas con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y cremosa.

Agregar la maicena

Incorpora la maicena y mezcla bien para evitar grumos.

Integrar la leche

Retira la vaina de vainilla y vierte la leche caliente de a poco sobre la mezcla de yemas, batiendo constantemente.

Espesar la crema

Vuelve a llevar todo a la cacerola y cocina a fuego medio, removiendo sin parar, hasta que espese y tome una consistencia similar a la crema pastelera.

Montaje y cocción

Preparar el molde

Precalienta el horno a 180 °C. Estira la masa con rodillo y forra el molde. Pincha la base con un tenedor para evitar que se infle.

Rellenar

Vierte la crema caliente sobre la masa y empareja la superficie.

Hornear

Cocina durante 40 a 45 minutos, hasta que la superficie esté bien dorada y el flan firme.

Enfriar

Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera por unas horas antes de desmoldar. Servido frío, su textura es perfecta.