Horóscopo de hoy, sábado 7 de febrero de 2026: descanso y reconexión

sábado, 7 de febrero de 2026 · 09:48

Redacción El Diario de Carlos Paz

El sábado llega con una energía más liviana, ideal para soltar exigencias, disfrutar del tiempo libre y reconectar con lo que te genera bienestar. Buen día para escuchar el cuerpo y las emociones.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: bajá la intensidad y disfrutá.

Trabajo: dejá de lado las obligaciones.

Salud: movimiento suave.

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: estabilidad y calidez.

Trabajo: día para desconectar.

Salud: disfrutá sin excesos.

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: charlas distendidas.

Trabajo: soltá preocupaciones.

Salud: despejá la mente.

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: contención emocional.

Trabajo: no te exijas.

Salud: priorizá el descanso.

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: protagonismo relajado.

Trabajo: disfrutá lo logrado.

Salud: energía equilibrada.

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: calma y claridad.

Trabajo: pausa necesaria.

Salud: relajación corporal.

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: armonía en vínculos cercanos.

Trabajo: dejá fluir.

Salud: actividades placenteras.

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: emociones profundas y positivas.

Trabajo: soltá el control.

Salud: buscá silencio y descanso.

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: espontaneidad y risas.

Trabajo: descanso merecido.

Salud: aire libre.

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: tranquilidad emocional.

Trabajo: desconexión total.

Salud: respetá tus tiempos.

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: libertad y disfrute.

Trabajo: ideas que surgen sin presión.

Salud: despejá la cabeza.

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: sensibilidad y empatía.

Trabajo: soltá preocupaciones.

Salud: conectá con lo que te relaja.