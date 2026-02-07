Los signos del zodíaco que se caracterizan por ser malos para convivir

La convivencia no es fácil para prácticamente nadie. Compartir nuestro espacio de manera permanente es un desafío para cualquiera, por más amor que haya en la relación.

Pero hay personas dentro de la astrología a las que se les hace particularmente difícil. Ya sea por su personalidad egoísta o porque no pueden acostumbrarse a que otra persona esté en su espacio personal, no se abren a la experiencia de vivir con alguien más.

Aries

Lo que hace difícil convivir con alguien del signo del carnero es que vivien a toda velocidad. No paran un segundo para considerar los deseos o necesidades de la otra persona, y siguen adelante pase lo que pase, en busca de sus objetivos, que pueden no ser compartidos. El desafío con un ariano es hacerle entender que no hace falta estar en movimiento permanentemente, y que no tiene nada de malo descansar y disfrutar de las cosas buenas y sencillas de la vida.

Tauro

A pesar de su calma imperturbable que es famosa en el horóscopo, los taurinos tienen algunas inseguridades muy arraigadas. Por eso es probable que se deje llevar por sus miedos y comience discusiones innecesarias que lo único que conseguirán es añadir tensión a la convivencia. Tienen, sin embargo, un lado muy bueno, y es que son fanáticos del orden. Vivir junto a alguien de este signo significa tener la seguridad de que no se estará en un hogar desordenado o sucio, ya que siempre estarán pendiente de tener todo arreglado lo mejor posible.

Sagitario

En el otro lado del espectro están los sagitarianos. Este signo amante de la libertad se desentenderá de todo lo que pasa en el hogar sin ningún tipo de problema, y si hay algún inconveniente, esperará pacientemente a que se resuelva solo, ya que no ayudará a encontrar una posible salida. Estar con uno de ellos puede llegar a ser desesperante, ya que vivirán en un mundo donde no hay responsabilidades. El lado bueno, sin embargo, es que la convivencia no será aburrida, ya que le pondrán su buen humor a todo lo que hagan.