Merienda nutritiva: muffins caseros de manzana y zanahoria

Una merienda saludable y dulce de forma natural.
sábado, 7 de febrero de 2026 · 18:58

Los muffins caseros son una opción ideal para una merienda rápida, nutritiva y sin azúcar añadida. Esta versión con manzana y zanahoria combina la dulzura natural de la fruta con la textura suave de la avena, perfecta para acompañar el mate o el desayuno.

Ingredientes (para 6 muffins aprox.)

  • 125 g de harina de avena
  • 1 manzana
  • 1 zanahoria
  • 1 huevo
  • 50 ml de aceite
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Canela a gusto (opcional)

Preparación paso a paso

  1. Rallar la manzana y la zanahoria y colocar en un bol.
  2. Agregar el huevo y batir hasta integrar.
  3. Incorporar el aceite y mezclar nuevamente.
  4. Añadir la harina de avena, el polvo de hornear y la canela. Mezclar suavemente hasta que todo esté bien incorporado.
  5. Verter la preparación en moldes individuales para muffins.
  6. Hornear a temperatura baja durante 20 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.

Trucos para un resultado perfecto

  • Para muffins más jugosos, añadir una cucharada de yogur natural.
  • Para un toque extra de sabor y textura, sumar nueces picadas o pasas.
  • Con esta receta, tendrás una merienda deliciosa, saludable y lista en pocos minutos, sin necesidad de azúcar refinada.
