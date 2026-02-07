Merienda nutritiva: muffins caseros de manzana y zanahoria

Los muffins caseros son una opción ideal para una merienda rápida, nutritiva y sin azúcar añadida. Esta versión con manzana y zanahoria combina la dulzura natural de la fruta con la textura suave de la avena, perfecta para acompañar el mate o el desayuno.

Ingredientes (para 6 muffins aprox.)

Noticias Relacionadas Cómo hacer flan parisino en casa y lograr una textura perfecta

125 g de harina de avena

1 manzana

1 zanahoria

1 huevo

50 ml de aceite

1 cucharadita de polvo de hornear

Canela a gusto (opcional)

Preparación paso a paso

Rallar la manzana y la zanahoria y colocar en un bol. Agregar el huevo y batir hasta integrar. Incorporar el aceite y mezclar nuevamente. Añadir la harina de avena, el polvo de hornear y la canela. Mezclar suavemente hasta que todo esté bien incorporado. Verter la preparación en moldes individuales para muffins. Hornear a temperatura baja durante 20 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.

Trucos para un resultado perfecto