Merienda nutritiva: muffins caseros de manzana y zanahoria

Merienda nutritiva: muffins caseros de manzana y zanahoriaUna merienda saludable y dulce de forma natural.
sábado, 7 de febrero de 2026 · 18:58
Los muffins caseros son una opción ideal para una merienda rápida, nutritiva y sin azúcar añadida. Esta versión con manzana y zanahoria combina la dulzura natural de la fruta con la textura suave de la avena, perfecta para acompañar el mate o el desayuno.
Ingredientes (para 6 muffins aprox.)
- 125 g de harina de avena
- 1 manzana
- 1 zanahoria
- 1 huevo
- 50 ml de aceite
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Canela a gusto (opcional)
Preparación paso a paso
- Rallar la manzana y la zanahoria y colocar en un bol.
- Agregar el huevo y batir hasta integrar.
- Incorporar el aceite y mezclar nuevamente.
- Añadir la harina de avena, el polvo de hornear y la canela. Mezclar suavemente hasta que todo esté bien incorporado.
- Verter la preparación en moldes individuales para muffins.
- Hornear a temperatura baja durante 20 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.
Trucos para un resultado perfecto
- Para muffins más jugosos, añadir una cucharada de yogur natural.
- Para un toque extra de sabor y textura, sumar nueces picadas o pasas.
- Con esta receta, tendrás una merienda deliciosa, saludable y lista en pocos minutos, sin necesidad de azúcar refinada.