Philodendron Pink Princess: la planta tropical que llena de color los interiores

La Philodendron Pink Princess es una de las plantas de interior más llamativas y originales que existen. Su follaje combina tonos verdes intensos con pinceladas rosadas únicas, lo que la convierte en una opción ideal para aportar color, frescura y un toque exótico a cualquier ambiente del hogar.

Como buena planta tropical, prefiere los espacios con temperatura estable, que oscile entre los 16 y los 26 °C, y se adapta muy bien a interiores luminosos y protegidos.

Noticias Relacionadas Las plantas de interior que más disfrutan de estar juntas

Esta variedad surge de la hibridación de distintos philodendron originarios de los bosques húmedos tropicales de América del Sur, lo que explica su amor por la humedad, el calor y la luz abundante (siempre indirecta).

Sus hojas bicolores no pasan desapercibidas y atraen todas las miradas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, como muchos philodendron, puede resultar tóxica si se ingiere, por lo que conviene ubicarla fuera del alcance de niños pequeños y mascotas.

Otra de sus grandes virtudes es su rápido crecimiento. Además de ser muy decorativa, es una planta versátil:

Puede cultivarse en macetas colgantes,

utilizarse como trepadora con tutor,

o formar parte de jardines verticales en interiores.

Consejos de cuidado para la Philodendron Pink Princess

Luz

La intensidad del color rosado de sus hojas depende en gran medida de la luminosidad que reciba. Cuanta más luz indirecta tenga, mejor será la coloración de su follaje.

Lo ideal es ubicarla en un lugar muy luminoso, pero sin sol directo, ya que podría quemar las hojas.

¿Cuánta luz diaria necesita?

Al menos seis horas de luz indirecta al día para un buen desarrollo y una coloración intensa.

Temperatura y ambiente

El filodendro ama los climas cálidos y crece mejor por encima de los 18 °C. Si el calor es excesivo, conviene aumentar la humedad ambiental.

Es fundamental mantenerla alejada de corrientes de aire, calefactores y radiadores, ya que los cambios bruscos de temperatura la perjudican.

Sustrato

Para crecer sana y fuerte, necesita un suelo muy bien aireado, suelto y con excelente drenaje, que evite el encharcamiento y la pudrición de raíces.

Riego

El riego debe ser abundante pero controlado.

En verano: cada dos días,

En invierno: cada cuatro o cinco días, siempre verificando que el sustrato esté apenas seco en la superficie antes de volver a regar.

Extra tip

En los días de mucho calor, pulverizá sus hojas con agua templada para aumentar la humedad ambiental y mantenerla espléndida