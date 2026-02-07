Tarot del colibrí: es momento de actuar con racionalidad e inteligencia

Carta 1) Cuatro de copas: apatía. Desgano. Desaprovechar oportunidades. Depresión

Carta 2) Rey de espadas: dominio racional. Predominio mental/lógico. Tomar decisiones enérgicas basadas en la verdad. Liderazgo. Autoridad

Carta 3) La estrella: sanación. Claridad. Brillo. Esperanza. Guía. Protección. Conexión espiritual

Mensaje final

La persona ha pasado, o quizás aún está atravesando un momento difícil que la ha dejado desganada, triste, apática, indiferente, es como si nada tuviera sentido y por más que la vida le siga ofreciendo cosas hermosas, da lo mismo para ella, porque no está pudiendo verlas, ni hacer algo para tomarlas. Dice el tarot que ya es momento de abandonar ese comportamiento que no conduce a nada y que incluso puede tener malas consecuencias en la salud, la economía, en los afectos y las emociones. La persona tiene que recuperar su poder y cortar con esas actitudes que la tiran para abajo. Hay que sacar el rey de espadas que vive en su interior. De momento dejar lo emocional de lado y actuar con racionalidad e inteligencia. Tomar con firmeza las decisiones que se han postergado y liderar su propia transformación con honestidad y verdad. No está sola para encontrar la claridad y la fuerza que se necesitan, tiene guía y protección espiritual y sabrá qué hacer para encontrar su propio brillo, sanar y volver a confiar. Sería una pena muy grande que el mundo perdiera la luz de su estrella y a un líder positivo.