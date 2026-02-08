Estos son los números de la suerte para hoy domingo 8 de febrero

domingo, 8 de febrero de 2026 · 09:49

La cita motivacional del día de hoy 

"La vida te pondrá obstáculos pero los límites los pones tú" - Anónimo.

El proverbio chino de hoy

"Cuanto más larga es la cuerda, más alto volará la cometa".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

3, 11, 24, 27, 35, 41

Tauro

5, 14, 17, 26, 33, 48

Géminis

2, 15, 24, 29, 32, 46

Cáncer

7, 13, 25, 27, 36, 42

Leo

5, 14, 19, 23, 37, 40

Virgo

1, 18, 27, 36, 41, 47

Libra

3, 16, 24, 29, 32, 40

Escorpio

7, 12, 21, 27, 35, 42

Sagitario

1, 5, 17, 26, 32, 39

Capricornio

4, 16, 22, 31, 35, 47

Acuario

2, 17, 21, 30, 34, 49

Piscis

7, 13, 24, 28, 32, 45

