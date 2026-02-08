Estos son los números de la suerte para hoy domingo 8 de febrero
La cita motivacional del día de hoy
"La vida te pondrá obstáculos pero los límites los pones tú" - Anónimo.
El proverbio chino de hoy
"Cuanto más larga es la cuerda, más alto volará la cometa".
Los números de la suerte de cada signo
Aries
3, 11, 24, 27, 35, 41
Tauro
5, 14, 17, 26, 33, 48
Géminis
2, 15, 24, 29, 32, 46
Cáncer
7, 13, 25, 27, 36, 42
Leo
5, 14, 19, 23, 37, 40
Virgo
1, 18, 27, 36, 41, 47
Libra
3, 16, 24, 29, 32, 40
Escorpio
7, 12, 21, 27, 35, 42
Sagitario
1, 5, 17, 26, 32, 39
Capricornio
4, 16, 22, 31, 35, 47
Acuario
2, 17, 21, 30, 34, 49
Piscis
7, 13, 24, 28, 32, 45