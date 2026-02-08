Estos son los números de la suerte para hoy domingo 8 de febrero

domingo, 8 de febrero de 2026 · 09:49

Redacción El Diario de Carlos Paz

La cita motivacional del día de hoy

"La vida te pondrá obstáculos pero los límites los pones tú" - Anónimo.

Noticias Relacionadas Los signos del zodiaco que se destacan por ser los más exagerados

El proverbio chino de hoy

"Cuanto más larga es la cuerda, más alto volará la cometa".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

3, 11, 24, 27, 35, 41

Tauro

5, 14, 17, 26, 33, 48

Géminis

2, 15, 24, 29, 32, 46

Cáncer

7, 13, 25, 27, 36, 42

Leo

5, 14, 19, 23, 37, 40

Virgo

1, 18, 27, 36, 41, 47

Libra

3, 16, 24, 29, 32, 40

Escorpio

7, 12, 21, 27, 35, 42

Sagitario

1, 5, 17, 26, 32, 39

Capricornio

4, 16, 22, 31, 35, 47

Acuario

2, 17, 21, 30, 34, 49

Piscis

7, 13, 24, 28, 32, 45