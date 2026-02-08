astrologia
Horóscopo chino del domingo 8 de febrero de 2026: calma interior y cierre emocional
El domingo propone bajar el ritmo, ordenar emociones y prepararte con suavidad para la semana. Ideal para escuchar la intuición y cuidar tu energía.
Rata
Día introspectivo. En el amor, una charla serena aclara sentimientos. En lo personal, darte tiempo te devuelve claridad.
Buey
Domingo estable. En el amor, la rutina compartida reconforta. En lo personal, sostener hábitos simples te hace bien.
Tigre
Necesitás pausa. En el amor, evitá discusiones innecesarias. En lo personal, descansar conscientemente te recarga.
Conejo
Sensibilidad a flor de piel. En el amor, buscás contención emocional. En lo personal, rodearte de calma te equilibra.
Dragón
Pausa necesaria. En el amor, soltar el control armoniza vínculos. En lo personal, descansar también es avanzar.
Serpiente
Intuición clara. En el amor, escuchá lo que sentís antes de hablar. En lo personal, ordenar pensamientos te da paz.
Caballo
Domingo tranquilo. En el amor, necesitás libertad emocional. En lo personal, moverte a tu ritmo te renueva.
Cabra
Jornada sensible. En el amor, un gesto afectivo sana. En lo personal, cuidarte emocionalmente es prioridad.
Mono
Descanso mental. En el amor, el humor suave conecta. En lo personal, desconectar un poco te hace bien.
Gallo
Orden interno. En el amor, expresar necesidades mejora el vínculo. En lo personal, planificar sin presión te calma.
Perro
Afectos sinceros. En el amor, buscás seguridad emocional. En lo personal, estar con quien querés te fortalece.
Cerdo
Cierre armonioso. En el amor, la conexión es profunda. En lo personal, agradecer lo vivido te deja en equilibrio.