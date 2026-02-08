Horóscopo chino del domingo 8 de febrero de 2026: calma interior y cierre emocional

El domingo propone bajar el ritmo, ordenar emociones y prepararte con suavidad para la semana. Ideal para escuchar la intuición y cuidar tu energía.

Rata

Día introspectivo. En el amor, una charla serena aclara sentimientos. En lo personal, darte tiempo te devuelve claridad.

Buey

Domingo estable. En el amor, la rutina compartida reconforta. En lo personal, sostener hábitos simples te hace bien.

Tigre

Necesitás pausa. En el amor, evitá discusiones innecesarias. En lo personal, descansar conscientemente te recarga.

Conejo

Sensibilidad a flor de piel. En el amor, buscás contención emocional. En lo personal, rodearte de calma te equilibra.

Dragón

Pausa necesaria. En el amor, soltar el control armoniza vínculos. En lo personal, descansar también es avanzar.

Serpiente

Intuición clara. En el amor, escuchá lo que sentís antes de hablar. En lo personal, ordenar pensamientos te da paz.

Caballo

Domingo tranquilo. En el amor, necesitás libertad emocional. En lo personal, moverte a tu ritmo te renueva.

Cabra

Jornada sensible. En el amor, un gesto afectivo sana. En lo personal, cuidarte emocionalmente es prioridad.

Mono

Descanso mental. En el amor, el humor suave conecta. En lo personal, desconectar un poco te hace bien.

Gallo

Orden interno. En el amor, expresar necesidades mejora el vínculo. En lo personal, planificar sin presión te calma.

Perro

Afectos sinceros. En el amor, buscás seguridad emocional. En lo personal, estar con quien querés te fortalece.

Cerdo

Cierre armonioso. En el amor, la conexión es profunda. En lo personal, agradecer lo vivido te deja en equilibrio.