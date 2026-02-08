astrologia
Horóscopo de hoy, domingo 8 de febrero de 2026: calma interior y balance emocional
El domingo invita a bajar un cambio, ordenar emociones y cerrar la semana con mayor serenidad. Ideal para escucharte, reflexionar y prepararte con suavidad para lo que viene.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: necesitás tranquilidad más que acción.
Trabajo: no pienses en lo pendiente.
Salud: descanso reparador.
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: seguridad afectiva.
Trabajo: desconectá sin culpa.
Salud: bienestar físico y emocional.
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: charlas profundas.
Trabajo: soltá la mente.
Salud: bajá estímulos.
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: día ideal para mimarte.
Trabajo: no te adelantes a la semana.
Salud: cuidá tu energía emocional.
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: afecto sincero.
Trabajo: reflexión tranquila.
Salud: equilibrio y calma.
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: necesidad de paz.
Trabajo: organizá mentalmente sin exigirte.
Salud: relajación y estiramientos.
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: armonía y comprensión.
Trabajo: soltá responsabilidades.
Salud: actividades suaves.
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: emociones intensas pero sanadoras.
Trabajo: introspección.
Salud: descanso profundo.
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: conexión genuina.
Trabajo: apagá el piloto automático.
Salud: necesitás quietud.
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: estabilidad y contención.
Trabajo: dejá el control.
Salud: escuchá al cuerpo.
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: libertad emocional.
Trabajo: ideas para la semana que viene.
Salud: mente despejada.
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: sensibilidad elevada.
Trabajo: no te cargues de más.
Salud: conectá con lo espiritual.