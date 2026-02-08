Horóscopo de hoy, domingo 8 de febrero de 2026: calma interior y balance emocional

domingo, 8 de febrero de 2026 · 09:44

Redacción El Diario de Carlos Paz

El domingo invita a bajar un cambio, ordenar emociones y cerrar la semana con mayor serenidad. Ideal para escucharte, reflexionar y prepararte con suavidad para lo que viene.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: necesitás tranquilidad más que acción.

Trabajo: no pienses en lo pendiente.

Salud: descanso reparador.

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: seguridad afectiva.

Trabajo: desconectá sin culpa.

Salud: bienestar físico y emocional.

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: charlas profundas.

Trabajo: soltá la mente.

Salud: bajá estímulos.

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: día ideal para mimarte.

Trabajo: no te adelantes a la semana.

Salud: cuidá tu energía emocional.

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: afecto sincero.

Trabajo: reflexión tranquila.

Salud: equilibrio y calma.

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: necesidad de paz.

Trabajo: organizá mentalmente sin exigirte.

Salud: relajación y estiramientos.

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: armonía y comprensión.

Trabajo: soltá responsabilidades.

Salud: actividades suaves.

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: emociones intensas pero sanadoras.

Trabajo: introspección.

Salud: descanso profundo.

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: conexión genuina.

Trabajo: apagá el piloto automático.

Salud: necesitás quietud.

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: estabilidad y contención.

Trabajo: dejá el control.

Salud: escuchá al cuerpo.

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: libertad emocional.

Trabajo: ideas para la semana que viene.

Salud: mente despejada.

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: sensibilidad elevada.

Trabajo: no te cargues de más.

Salud: conectá con lo espiritual.