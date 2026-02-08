Receta de calabacines revueltos: ideal para un almuerzo rápido y sano

cocina
Receta de calabacines revueltos: ideal para un almuerzo rápido y sanoUna receta rápida y saludable, ideal para una comida liviana y sabrosa.
En la búsqueda de comidas caseras, sencillas y nutritivas, los calabacines revueltos se convierten en una opción ideal para sumar verduras de forma rica y sin complicaciones. Este plato destaca por su versatilidad, ya que puede disfrutarse tanto como un almuerzo liviano, una cena rápida o incluso como guarnición para carnes, pescados o legumbres.
Además de ser fácil y económico, el calabacín aporta fibra, vitaminas y minerales, mientras que los huevos suman proteínas de buena calidad, lo que lo convierte en una preparación completa y saciante. Lo mejor: se elabora en pocos minutos y admite múltiples variantes según los ingredientes que tengas en casa.
A continuación, te compartimos una receta simple y sabrosa que te ayudará a resolver cualquier comida sin resignar sabor ni nutrición.
Ingredientes
- 2 calabacines medianos
- 3 huevos
- 1 cebolla pequeña
- 2 dientes de ajo
- 1 pimiento rojo (opcional)
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- Queso rallado (opcional)
- Perejil fresco para decorar (opcional)
Preparación paso a paso
Preparar los ingredientes
Lava bien los calabacines y córtalos en rodajas finas o en cubos pequeños, según tu preferencia. Pela y pica la cebolla y los dientes de ajo bien finitos. Si decidís sumar pimiento rojo, cortalo en dados pequeños para que se cocine de manera uniforme.
Saltear las verduras
En una sartén amplia, calentá un chorrito de aceite de oliva a fuego medio. Agregá la cebolla y el ajo, y saltealos durante 2 a 3 minutos hasta que estén transparentes y fragantes. Incorporá el pimiento y cociná unos minutos más, hasta que se ablande.
Incorporar los calabacines
Sumá los calabacines a la sartén y cociná a fuego medio-alto durante 5 a 7 minutos, removiendo de vez en cuando. La idea es que queden tiernos, pero sin perder textura. Condimentá con sal y pimienta a gusto.
Agregar los huevos
En un bol aparte, batí los huevos con una pizca de sal y pimienta. Verté la mezcla sobre las verduras y revolvé suavemente con una espátula, integrando todo. Cociná hasta que los huevos estén a tu punto preferido, idealmente jugosos y cremosos.
Servir y disfrutar
Si te gusta, espolvoreá queso rallado por encima y dejá que se funda con el calor. Terminá con perejil fresco picado para aportar frescura y color. Serví de inmediato y disfrutá de un plato simple, saludable y lleno de sabor.