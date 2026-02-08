Tarot del colibrí: la valentía permitirá superar todos los obstáculos

Carta 1) Nueve de bastos: cansancio. Esfuerzo. Voluntad. Resistencia. Heridas.

Carta 2) Seis de copas: nostalgia. Pasado. Infancia. Pureza. Inocencia. Afectos sinceros.

Carta 3) La fuerza: voluntad. Resistencia. Resilencia. Dominar los impulsos y miedos. Coraje. Equilibrio emocional.

Mensaje final

Alguien se ha enfrentado a muchas batallas, ha tenido que luchar para superar obstáculos, pérdidas, miedos, etc, las batallas pueden ser de distinta índole según cada quien, lo que tienen en común es la pelea que hay que dar y la resistencia que se necesita para atravesarlas, y que casi siempre dejan marcas, heridas y agotan. Dicen las cartas que hubo tiempos mejores en el pasado o al menos eso se siente. Cuando se está pasando por una tormenta se extraña el calor, el cobijo y la protección que alguna vez se tuvo. No obstante la persona no se ha rendido, sigue en pie, con pocas fuerzas, pero de pie. Esta persona posee las herramientas para superar los malos momentos, aunque está muy cansada tiene fuerza interior y de ella debe agarrarse, trabajar la paciencia y sostener su coraje porque todo pasará. Dice el tarot que es ahora cuando más necesita el equilibrio emocional que le permitirá arribar a buen puerto. Si ha llegado hasta aquí, no puede bajar los brazos, no todo está perdido y pronto volverá a brillar el sol para ella. Tendrá la valentía y la ternura necesarias para dominar cualquier obstáculo y ese es su poder.