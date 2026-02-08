Tarta de atún sin horno: la receta fácil que se hace en sartén

La tarta de atún es una de esas comidas salvadoras que funcionan tanto para el almuerzo como para una cena exprés. En esta versión, además, no hace falta prender el horno: se cocina en sartén, lleva pocos ingredientes y está lista en menos de 30 minutos.

Ideal para cuando hay poco tiempo o mucho calor, esta alternativa rinde varias porciones y se puede adaptar con lo que tengas en la heladera.

Ingredientes

1 tapa de tarta (o 2 tortillas grandes de trigo)

2 latas de atún al natural, escurridas

1 cebolla chica

½ morrón

2 huevos

3 cucharadas de queso rallado

Sal y pimienta a gusto

Un chorrito de aceite

Paso a paso

En una sartén grande con un poco de aceite, rehogá la cebolla y el morrón picados hasta que estén bien blandos. Agregá el atún desmenuzado, mezclá y condimentá con sal y pimienta. En un bowl, batí los huevos con el queso rallado y sumalos al relleno. Integrá bien. Forrá la sartén con la tapa de tarta, volcá el relleno y cubrí con otra tortilla o cerrá los bordes si usás una sola tapa. Tapá la sartén y cociná a fuego bajo durante 10 a 12 minutos. Cuando esté dorada de un lado, da vuelta con ayuda de un plato. Volvé a la sartén y cociná unos 5 minutos más hasta que esté bien firme.

Consejos para que salga perfecta