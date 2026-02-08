cocina

Tarta de atún sin horno: la receta fácil que se hace en sartén

Una tarta de atún sin horno, fácil y rápida, lista en menos de 30 minutos.
domingo, 8 de febrero de 2026 · 20:00

La tarta de atún es una de esas comidas salvadoras que funcionan tanto para el almuerzo como para una cena exprés. En esta versión, además, no hace falta prender el horno: se cocina en sartén, lleva pocos ingredientes y está lista en menos de 30 minutos.

Ideal para cuando hay poco tiempo o mucho calor, esta alternativa rinde varias porciones y se puede adaptar con lo que tengas en la heladera.

Ingredientes

  • 1 tapa de tarta (o 2 tortillas grandes de trigo)
  • 2 latas de atún al natural, escurridas
  • 1 cebolla chica
  • ½ morrón
  • 2 huevos
  • 3 cucharadas de queso rallado
  • Sal y pimienta a gusto
  • Un chorrito de aceite

Paso a paso

  1. En una sartén grande con un poco de aceite, rehogá la cebolla y el morrón picados hasta que estén bien blandos.
  2. Agregá el atún desmenuzado, mezclá y condimentá con sal y pimienta.
  3. En un bowl, batí los huevos con el queso rallado y sumalos al relleno. Integrá bien.
  4. Forrá la sartén con la tapa de tarta, volcá el relleno y cubrí con otra tortilla o cerrá los bordes si usás una sola tapa.
  5. Tapá la sartén y cociná a fuego bajo durante 10 a 12 minutos. Cuando esté dorada de un lado, da vuelta con ayuda de un plato.
  6. Volvé a la sartén y cociná unos 5 minutos más hasta que esté bien firme.

Consejos para que salga perfecta

  • Cociná siempre a fuego bajo para evitar que se queme.
  • Para un relleno más cremoso, podés sumar una cucharada de queso crema.
  • Si querés variar, agregá choclo, arvejas o un poco de queso en cubos.
