Tarta de atún sin horno: la receta fácil que se hace en sartén

domingo, 8 de febrero de 2026 · 20:00
La tarta de atún es una de esas comidas salvadoras que funcionan tanto para el almuerzo como para una cena exprés. En esta versión, además, no hace falta prender el horno: se cocina en sartén, lleva pocos ingredientes y está lista en menos de 30 minutos.
Ideal para cuando hay poco tiempo o mucho calor, esta alternativa rinde varias porciones y se puede adaptar con lo que tengas en la heladera.
Ingredientes
- 1 tapa de tarta (o 2 tortillas grandes de trigo)
- 2 latas de atún al natural, escurridas
- 1 cebolla chica
- ½ morrón
- 2 huevos
- 3 cucharadas de queso rallado
- Sal y pimienta a gusto
- Un chorrito de aceite
Paso a paso
- En una sartén grande con un poco de aceite, rehogá la cebolla y el morrón picados hasta que estén bien blandos.
- Agregá el atún desmenuzado, mezclá y condimentá con sal y pimienta.
- En un bowl, batí los huevos con el queso rallado y sumalos al relleno. Integrá bien.
- Forrá la sartén con la tapa de tarta, volcá el relleno y cubrí con otra tortilla o cerrá los bordes si usás una sola tapa.
- Tapá la sartén y cociná a fuego bajo durante 10 a 12 minutos. Cuando esté dorada de un lado, da vuelta con ayuda de un plato.
- Volvé a la sartén y cociná unos 5 minutos más hasta que esté bien firme.
Consejos para que salga perfecta
- Cociná siempre a fuego bajo para evitar que se queme.
- Para un relleno más cremoso, podés sumar una cucharada de queso crema.
- Si querés variar, agregá choclo, arvejas o un poco de queso en cubos.