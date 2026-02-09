Cómo hacer torta invertida de banana, esponjosa y con caramelo

Si eres amante de los postres caseros y buscas una receta fácil, rendidora y llena de sabor, la torta invertida de banana es una opción que nunca falla. Este clásico combina la dulzura natural de la banana con un caramelo dorado irresistible y una masa esponjosa que se deshace en la boca. Ideal para acompañar una merienda, compartir en familia o aprovechar esas bananas maduras que quedaron en el frutero.

Además de ser sencilla de preparar, esta torta no requiere ingredientes complicados y se adapta fácilmente a distintos gustos. A continuación, te contamos cómo hacerla paso a paso y algunos consejos para que quede perfecta.

Ingredientes

3 bananas bien maduras

1 taza de azúcar

100 g de manteca (mantequilla)

2 huevos

1 taza de harina leudante

1/2 taza de leche

1 cucharadita de esencia de vainilla

1/2 taza de azúcar (para el caramelo)

1 cucharadita de canela (opcional)

Paso a paso

1. Preparar el caramelo

Coloca la media taza de azúcar en una sartén a fuego medio y deja que se derrita sin revolver, hasta que tome un color dorado parejo. Vierte el caramelo caliente en un molde para torta y distribúyelo rápidamente por toda la base.

2. Colocar las bananas

Corta las bananas en rodajas o a lo largo y acomódalas sobre el caramelo, cubriendo bien toda la superficie del molde. Esto será la capa superior una vez desmoldada la torta.

3. Preparar la masa

En un bol, bate la manteca a temperatura ambiente con el azúcar hasta obtener una crema clara. Agrega los huevos de a uno, mezclando bien entre cada incorporación. Suma la esencia de vainilla y la canela si decides usarla. Luego, incorpora la harina leudante alternando con la leche, mezclando suavemente hasta lograr una preparación homogénea y sin grumos.

4. Hornear

Vierte la masa sobre las bananas caramelizadas y empareja la superficie. Lleva el molde a horno precalentado a 180 °C y cocina durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.

5. Desmoldar

Una vez lista, retira la torta del horno y deja reposar unos minutos. Desmolda con cuidado mientras aún está tibia para que el caramelo no se endurezca y las bananas queden bien brillantes en la parte superior.

Consejos para un mejor resultado