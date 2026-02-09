El secreto del lomo al champiñón perfecto, jugoso y cremoso

cocina
El secreto del lomo al champiñón perfecto, jugoso y cremosoUn clásico fácil y elegante que combina lomo tierno con una irresistible salsa de champiñones.
El lomo al champiñón es una de esas preparaciones que nunca pasan de moda. Su éxito está en el equilibrio perfecto entre la suavidad de la carne y la intensidad de una salsa cremosa a base de champiñones, cebolla y vino blanco. Aunque suele asociarse a restaurantes o comidas elaboradas, lo cierto es que se puede preparar en casa sin complicaciones y con ingredientes simples.
A continuación, te contamos cómo hacer un lomo al champiñón tierno, jugoso y con una salsa bien untuosa, ideal para acompañar con papas, puré o una guarnición fresca.
Ingredientes
- 1 kg de lomo
- 200 g de champiñones frescos
- 200 ml de crema de leche
- 1 cebolla mediana
- 2 dientes de ajo
- 50 ml de vino blanco seco
- 2 cucharadas de manteca
- Sal y pimienta a gusto
- Perejil fresco picado (opcional)
Preparación paso a paso
1. Preparar el lomo
Limpia el lomo retirando el exceso de grasa y córtalo en medallones de aproximadamente 2 a 3 centímetros de grosor. Salpimentá ambos lados y dejalos reposar unos minutos a temperatura ambiente para que la carne se cocine de manera pareja.
2. Sellar la carne
En una sartén amplia, derretí la manteca a fuego medio-alto. Dorá los medallones durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que queden bien sellados por fuera y jugosos por dentro. Retiralos y reservá.
3. Base de la salsa
En la misma sartén, aprovechando los jugos de la carne, agregá la cebolla picada y el ajo. Cociná a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente y fragante.
4. Incorporar los champiñones
Limpiá los champiñones y cortalos en láminas. Sumalos a la sartén y cociná unos minutos hasta que estén tiernos y hayan liberado su jugo.
5. Desglasar con vino blanco
Agregá el vino blanco y remové bien para despegar los sabores del fondo de la sartén. Dejá reducir durante 2 a 3 minutos.
6. Añadir la crema
Incorporá la crema de leche, mezclá y cociná a fuego bajo durante unos 5 minutos, hasta que la salsa tome cuerpo. Rectificá sal y pimienta.
7. Unir la carne con la salsa
Volvé a colocar los medallones de lomo en la sartén y cociná todo junto entre 3 y 5 minutos más, para que la carne se impregne de la salsa sin pasarse de cocción.
8. Servir
Serví el lomo al champiñón bien caliente, con perejil fresco picado por encima si lo deseás.
Consejos y variaciones
- Más sabor: podés combinar champiñones comunes con portobello o shiitake para una salsa más intensa.
- El vino importa: usá vino blanco seco de buena calidad, ya que influye directamente en el resultado final.
- Versión más liviana: reemplazá la crema por leche evaporada o caldo de carne, ajustando la cantidad hasta lograr la textura deseada.