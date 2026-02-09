El secreto del lomo al champiñón perfecto, jugoso y cremoso

El lomo al champiñón es una de esas preparaciones que nunca pasan de moda. Su éxito está en el equilibrio perfecto entre la suavidad de la carne y la intensidad de una salsa cremosa a base de champiñones, cebolla y vino blanco. Aunque suele asociarse a restaurantes o comidas elaboradas, lo cierto es que se puede preparar en casa sin complicaciones y con ingredientes simples.

A continuación, te contamos cómo hacer un lomo al champiñón tierno, jugoso y con una salsa bien untuosa, ideal para acompañar con papas, puré o una guarnición fresca.

Ingredientes

1 kg de lomo

200 g de champiñones frescos

200 ml de crema de leche

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

50 ml de vino blanco seco

2 cucharadas de manteca

Sal y pimienta a gusto

Perejil fresco picado (opcional)

Preparación paso a paso

1. Preparar el lomo

Limpia el lomo retirando el exceso de grasa y córtalo en medallones de aproximadamente 2 a 3 centímetros de grosor. Salpimentá ambos lados y dejalos reposar unos minutos a temperatura ambiente para que la carne se cocine de manera pareja.

2. Sellar la carne

En una sartén amplia, derretí la manteca a fuego medio-alto. Dorá los medallones durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que queden bien sellados por fuera y jugosos por dentro. Retiralos y reservá.

3. Base de la salsa

En la misma sartén, aprovechando los jugos de la carne, agregá la cebolla picada y el ajo. Cociná a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente y fragante.

4. Incorporar los champiñones

Limpiá los champiñones y cortalos en láminas. Sumalos a la sartén y cociná unos minutos hasta que estén tiernos y hayan liberado su jugo.

5. Desglasar con vino blanco

Agregá el vino blanco y remové bien para despegar los sabores del fondo de la sartén. Dejá reducir durante 2 a 3 minutos.

6. Añadir la crema

Incorporá la crema de leche, mezclá y cociná a fuego bajo durante unos 5 minutos, hasta que la salsa tome cuerpo. Rectificá sal y pimienta.

7. Unir la carne con la salsa

Volvé a colocar los medallones de lomo en la sartén y cociná todo junto entre 3 y 5 minutos más, para que la carne se impregne de la salsa sin pasarse de cocción.

8. Servir

Serví el lomo al champiñón bien caliente, con perejil fresco picado por encima si lo deseás.

Consejos y variaciones