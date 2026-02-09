Horóscopo chino: los signos que vivirán un 2026 de impulso, coraje y decisiones firmes

astrologia
Horóscopo chino: los signos que vivirán un 2026 de impulso, coraje y decisiones firmesEl 2026 impulsará el coraje, la iniciativa y la decisión para avanzar sin miedo.
El Año del Caballo de Fuego despertará la iniciativa y la determinación. Algunos signos del horóscopo chino atravesarán un 2026 ideal para animarse, tomar decisiones importantes y avanzar sin tantas dudas.
Rata
La Rata recuperará el impulso perdido. El 2026 la empujará a actuar con mayor valentía y confianza en sus ideas.
Buey
El Buey tomará decisiones firmes. Su constancia se combinará con una energía más audaz que lo ayudará a avanzar.
Dragón
El Dragón se sentirá lleno de coraje. Será un año clave para liderar, arriesgar y confiar en su fuerza personal.
Gallo
El Gallo actuará con determinación. El 2026 lo invitará a dejar atrás indecisiones y a moverse con mayor seguridad.