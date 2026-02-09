astrologia

Horóscopo del lunes 9 de febrero de 2026: arranque con foco y decisiones claras

lunes, 9 de febrero de 2026 · 09:39

La semana comienza con una energía que impulsa a organizarse, tomar decisiones prácticas y encarar pendientes con mayor determinación. Ideal para ordenar prioridades y avanzar paso a paso.

ARIES
Buen día para accionar sin impulsividad. Canalizá la energía con foco.

TAURO
La constancia será tu aliada. Evitá discutir por temas menores.

GÉMINIS
Comunicación clave: hablá claro y escuchá más.

CÁNCER
Emociones intensas, pero productivas si las usás a favor.

LEO
Momento para liderar con calma y seguridad.

VIRGO
Excelente jornada para organizar y planificar.

LIBRA
Buscá equilibrio entre lo que querés y lo que te piden.

ESCORPIO
Intuición afilada: confiá en lo que sentís.

SAGITARIO
Necesidad de movimiento y nuevos estímulos.

CAPRICORNIO
Responsabilidades que rinden frutos.

ACUARIO
Ideas originales que pueden abrir caminos.

PISCIS
Sensibilidad alta: cuidá tus límites emocionales.

