Tarot del colibrí: la suerte acompañará los nuevos cambios

Carta 1) Caballero de espadas: rapidez. Velocidad. Impulsividad. Determinación. Inteligencia

Carta 2) Reina de bastos: autonomía. Independencia. Pasión. Magnetismo. Liderazgo. Creatividad. Capacidad para concretar los sueños.

Carta 3) La rueda de la fortuna: cambios. Transformaciones. Giros. Suerte. Nuevas personas y oportunidades. Logros

Mensaje final

Los cambios llegan sin aviso y de manera rapidísima. Dicen las cartas que muy pronto la persona estará cerrando ciclos y comenzando otros que traerán fuertes transformaciones, movimientos y una gran expansión. Tal vez para algunos los cambios estén relacionados con el área laboral donde la persona destacará por su liderazgo, su creatividad y la capacidad de tomar decisiones y acciones que permitan llevar adelante sueños, proyectos, planes, etc. La suerte estará acompañando todo este proceso de crecimiento y los resultados serán positivos. Adelante entonces! Todo estará a su favor.