Tarot del colibrí: la suerte acompañará los nuevos cambios

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Vida saludable
lunes, 9 de febrero de 2026 · 00:52

Carta 1) Caballero de espadas: rapidez.  Velocidad.  Impulsividad. Determinación. Inteligencia

Carta 2) Reina de bastos: autonomía.  Independencia. Pasión. Magnetismo. Liderazgo. Creatividad.  Capacidad para concretar los sueños.

Carta 3) La rueda de la fortuna: cambios.  Transformaciones.  Giros. Suerte. Nuevas personas y oportunidades. Logros

 

Mensaje final

Los cambios llegan sin aviso y de manera rapidísima. Dicen las cartas que muy pronto la persona estará cerrando ciclos y comenzando otros que traerán fuertes transformaciones, movimientos y una gran expansión. Tal vez para algunos los cambios estén relacionados con el área laboral donde la persona destacará por su liderazgo, su creatividad y la capacidad de tomar decisiones y acciones que permitan llevar adelante sueños, proyectos,  planes, etc. La suerte estará acompañando todo este proceso de crecimiento y los resultados serán positivos.  Adelante entonces! Todo estará a su favor.

Más de
tarot tarot del colibrí

Comentarios