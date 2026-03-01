Budín de calabaza: esponjoso, aromático y listo en minutos

Con la llegada de los días frescos, nada mejor que llenar la cocina con aromas cálidos y especiados. Este budín de calabaza es una opción sencilla, rápida y llena de sabor, ideal para acompañar el mate, el café o disfrutar como un desayuno casero y nutritivo. La combinación de calabaza asada, naranja y especias logra una textura húmeda y un perfume irresistible, mientras que la almendra molida aporta suavidad y un toque especial.

Lo mejor de todo es que se prepara en pocos pasos y con ingredientes simples, pero el resultado parece salido de una pastelería. Una receta práctica para quienes buscan algo dulce, reconfortante y fácil de hacer en casa.

Noticias Relacionadas Buñuelos de manzana: el clásico casero que se prepara en 15 minutos

Ingredientes

1 calabaza

3 huevos

1 naranja (ralladura y jugo)

75 g de almendra molida

150 g de harina de trigo

30 g de canela molida

1 puñado de jengibre molido

15 g de levadura química

50 ml de aceite de girasol

Edulcorante a gusto

Sal a gusto

Paso a paso

Asar la calabaza

Pelar y cortar la calabaza en dados.

Colocar en una fuente con papel vegetal.

Hornear a 200°C (horno precalentado, calor arriba y abajo) durante 10–15 minutos hasta que esté tierna.

Preparar la mezcla

Triturar la calabaza y pesar 300 g de puré.

Mezclar con el jugo y la ralladura de media naranja, el aceite, el edulcorante y los huevos.

Incorporar secos

Añadir almendra molida, harina, canela, jengibre, levadura y una pizca de sal.

Mezclar hasta integrar bien.

Hornear

Verter en un molde previamente engrasado o con papel vegetal.

Hornear a 180°C durante 40–50 minutos.

Comprobar cocción

Pinchar con un palillo en el centro: si sale casi limpio, está listo.

Dejar enfriar completamente antes de desmoldar.

Consejo extra: Si quieres un sabor aún más especial, puedes añadir nueces troceadas o chips de chocolate negro a la mezcla.