Budín de calabaza: esponjoso, aromático y listo en minutos

cocina
Budín de calabaza: esponjoso, aromático y listo en minutosUn budín de calabaza fácil, húmedo y lleno de sabor.
Con la llegada de los días frescos, nada mejor que llenar la cocina con aromas cálidos y especiados. Este budín de calabaza es una opción sencilla, rápida y llena de sabor, ideal para acompañar el mate, el café o disfrutar como un desayuno casero y nutritivo. La combinación de calabaza asada, naranja y especias logra una textura húmeda y un perfume irresistible, mientras que la almendra molida aporta suavidad y un toque especial.
Lo mejor de todo es que se prepara en pocos pasos y con ingredientes simples, pero el resultado parece salido de una pastelería. Una receta práctica para quienes buscan algo dulce, reconfortante y fácil de hacer en casa.
Ingredientes
- 1 calabaza
- 3 huevos
- 1 naranja (ralladura y jugo)
- 75 g de almendra molida
- 150 g de harina de trigo
- 30 g de canela molida
- 1 puñado de jengibre molido
- 15 g de levadura química
- 50 ml de aceite de girasol
- Edulcorante a gusto
- Sal a gusto
Paso a paso
Asar la calabaza
Pelar y cortar la calabaza en dados.
Colocar en una fuente con papel vegetal.
Hornear a 200°C (horno precalentado, calor arriba y abajo) durante 10–15 minutos hasta que esté tierna.
Preparar la mezcla
Triturar la calabaza y pesar 300 g de puré.
Mezclar con el jugo y la ralladura de media naranja, el aceite, el edulcorante y los huevos.
Incorporar secos
Añadir almendra molida, harina, canela, jengibre, levadura y una pizca de sal.
Mezclar hasta integrar bien.
Hornear
Verter en un molde previamente engrasado o con papel vegetal.
Hornear a 180°C durante 40–50 minutos.
Comprobar cocción
Pinchar con un palillo en el centro: si sale casi limpio, está listo.
Dejar enfriar completamente antes de desmoldar.
Consejo extra: Si quieres un sabor aún más especial, puedes añadir nueces troceadas o chips de chocolate negro a la mezcla.