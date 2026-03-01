cocina

Cómo preparar humita argentina fácil y cremosa en casa

Clásica, cremosa y tradicional: la humita es uno de los sabores más queridos de Argentina.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Vida saludable
domingo, 1 de marzo de 2026 · 10:21

La humita es uno de los platos más representativos del norte argentino y también muy popular en países vecinos como Argentina, Chile, Bolivia y Perú. En cada región tiene pequeñas variaciones, pero siempre mantiene su base de choclo fresco y su textura cremosa irresistible.

Aquí te dejo la receta organizada y lista para preparar:

Humita cremosa argentina

Ingredientes

  • 12 choclos frescos
  • 1 cebolla picada
  • 1/2 taza de leche
  • 1/2 taza de crema de leche
  • 2 cucharadas de manteca
  • 1 cucharadita de azúcar
  • Sal y pimienta a gusto
  • Pimentón dulce (opcional)
  • Albahaca fresca picada (opcional)

Preparación

  1. Desgranar los choclos con cuchillo o herramienta especial.
  2. Rallar o licuar los granos hasta obtener una pasta homogénea.
  3. En una olla, saltear la cebolla con la manteca hasta que esté transparente.
  4. Agregar la pasta de choclo y cocinar a fuego medio, revolviendo constantemente.
  5. Incorporar la leche y la crema, y continuar la cocción hasta que espese.
  6. Condimentar con sal, pimienta, azúcar y pimentón a gusto.
  7. Cocinar unos minutos más a fuego bajo hasta lograr la textura deseada.
  8. Servir caliente, con albahaca fresca si se desea.

Consejos útiles

  • Para una versión más cremosa, añadir un poco más de leche o crema.
  • Para un sabor más intenso, sumar ají molido o pimentón ahumado.
  • Puede prepararse en olla a presión para acortar el tiempo.
  • Se puede congelar y recalentar sin perder su textura.
Más de
humita cocina receta

Comentarios