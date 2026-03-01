Cómo preparar humita argentina fácil y cremosa en casa

La humita es uno de los platos más representativos del norte argentino y también muy popular en países vecinos como Argentina, Chile, Bolivia y Perú. En cada región tiene pequeñas variaciones, pero siempre mantiene su base de choclo fresco y su textura cremosa irresistible.

Aquí te dejo la receta organizada y lista para preparar:

Noticias Relacionadas Buñuelos de manzana: el clásico casero que se prepara en 15 minutos

Humita cremosa argentina

Ingredientes

12 choclos frescos

1 cebolla picada

1/2 taza de leche

1/2 taza de crema de leche

2 cucharadas de manteca

1 cucharadita de azúcar

Sal y pimienta a gusto

Pimentón dulce (opcional)

Albahaca fresca picada (opcional)

Preparación

Desgranar los choclos con cuchillo o herramienta especial. Rallar o licuar los granos hasta obtener una pasta homogénea. En una olla, saltear la cebolla con la manteca hasta que esté transparente. Agregar la pasta de choclo y cocinar a fuego medio, revolviendo constantemente. Incorporar la leche y la crema, y continuar la cocción hasta que espese. Condimentar con sal, pimienta, azúcar y pimentón a gusto. Cocinar unos minutos más a fuego bajo hasta lograr la textura deseada. Servir caliente, con albahaca fresca si se desea.

Consejos útiles