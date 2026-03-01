Cómo preparar humita argentina fácil y cremosa en casa

cocina
Cómo preparar humita argentina fácil y cremosa en casaClásica, cremosa y tradicional: la humita es uno de los sabores más queridos de Argentina.
domingo, 1 de marzo de 2026 · 10:21
La humita es uno de los platos más representativos del norte argentino y también muy popular en países vecinos como Argentina, Chile, Bolivia y Perú. En cada región tiene pequeñas variaciones, pero siempre mantiene su base de choclo fresco y su textura cremosa irresistible.
Aquí te dejo la receta organizada y lista para preparar:
Humita cremosa argentina
Ingredientes
- 12 choclos frescos
- 1 cebolla picada
- 1/2 taza de leche
- 1/2 taza de crema de leche
- 2 cucharadas de manteca
- 1 cucharadita de azúcar
- Sal y pimienta a gusto
- Pimentón dulce (opcional)
- Albahaca fresca picada (opcional)
Preparación
- Desgranar los choclos con cuchillo o herramienta especial.
- Rallar o licuar los granos hasta obtener una pasta homogénea.
- En una olla, saltear la cebolla con la manteca hasta que esté transparente.
- Agregar la pasta de choclo y cocinar a fuego medio, revolviendo constantemente.
- Incorporar la leche y la crema, y continuar la cocción hasta que espese.
- Condimentar con sal, pimienta, azúcar y pimentón a gusto.
- Cocinar unos minutos más a fuego bajo hasta lograr la textura deseada.
- Servir caliente, con albahaca fresca si se desea.
Consejos útiles
- Para una versión más cremosa, añadir un poco más de leche o crema.
- Para un sabor más intenso, sumar ají molido o pimentón ahumado.
- Puede prepararse en olla a presión para acortar el tiempo.
- Se puede congelar y recalentar sin perder su textura.