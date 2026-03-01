astrologia
Horóscopo del domingo 1 de marzo de 2026: renovación y nuevos comienzos
Arranca un nuevo mes con energía de cierre y apertura al mismo tiempo. El día invita a reflexionar, soltar lo que quedó atrás y proyectar con mayor claridad lo que querés construir.
ARIES
Momento ideal para definir objetivos personales.
TAURO
Conectá con lo que te da seguridad y bienestar.
GÉMINIS
Ideas nuevas que empiezan a tomar forma.
CÁNCER
Renovación emocional y claridad interna.
LEO
Confianza para iniciar una nueva etapa.
VIRGO
Organización mental para encarar marzo.
LIBRA
Equilibrio entre deseos y responsabilidades.
ESCORPIO
Intuición fuerte para tomar decisiones.
SAGITARIO
Entusiasmo por proyectos futuros.
CAPRICORNIO
Planificación estratégica con buenos resultados.
ACUARIO
Creatividad y visión a largo plazo.
PISCIS
Sensibilidad que guía nuevos comienzos.