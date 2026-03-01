astrologia

Horóscopo del domingo 1 de marzo de 2026: renovación y nuevos comienzos

domingo, 1 de marzo de 2026 · 09:40

Arranca un nuevo mes con energía de cierre y apertura al mismo tiempo. El día invita a reflexionar, soltar lo que quedó atrás y proyectar con mayor claridad lo que querés construir.

ARIES
Momento ideal para definir objetivos personales.

TAURO
Conectá con lo que te da seguridad y bienestar.

GÉMINIS
Ideas nuevas que empiezan a tomar forma.

CÁNCER
Renovación emocional y claridad interna.

LEO
Confianza para iniciar una nueva etapa.

VIRGO
Organización mental para encarar marzo.

LIBRA
Equilibrio entre deseos y responsabilidades.

ESCORPIO
Intuición fuerte para tomar decisiones.

SAGITARIO
Entusiasmo por proyectos futuros.

CAPRICORNIO
Planificación estratégica con buenos resultados.

ACUARIO
Creatividad y visión a largo plazo.

PISCIS
Sensibilidad que guía nuevos comienzos.

