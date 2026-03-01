Tarot del colibrí: llega un nuevo comienzo sentimental

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Vida saludable
domingo, 1 de marzo de 2026 · 02:41

Carta 1) Reina de oros: abundancia.  Riqueza. Poder. Generosidad. Practicidad.

Carta 2) Dos  de oros: equilibrio.  Hacer malabares. Lidiar con muchas responsabilidades.

Carta 3) As de copas: inicios.  Plenitud emocional.  Amor verdadero. Alegría y satisfacciones.

 

Mensaje final

La persona es alguien abundante en todos los sentidos de esa palabra. Tiene mucha estabilidad económica que ha conseguido por su propio esfuerzo y trabajo y un carácter  generoso y maternal, no importa si es un varón, en el tarot se leen energías, no hay géneros, y esta persona sabe cuidar y proteger a los demás como lo hace una buena madre. Es alguien que tal vez en este momento esté lidiando con muchas responsabilidades, como quien dice " hace malabares" para cumplir con todo. Quizás por momentos tantas cosas a la vez le hagan perder el equilibrio y le esté costando establecer prioridades,  que es lo que necesita hacer para no descuidarse y descuidar aspectos importantes de la vida. Da la impresión que su mundo laboral le consume mucho tiempo, por eso es importante aprender a delegar, a establecer prioridades y permitirse disfrutar de sus afectos plenamente.  Dice el tarot que se debe encontrar el punto de equilibrio entre el mundo material y el emocional/ sentimental, es decir dedicar tiempo  y esfuerzo a sus obligaciones laborales, pero también dar lugar al amor en su vida. Dicen las cartas que llega un nuevo comienzo sentimental. Amor con mayúsculas, afecto verdadero, honesto y sincero que traerá alegría y plenitud con seres queridos y tal vez  con una pareja estable y duradera. El consejo es integrar y equilibrar las cosas en la balanza de la vida. Cuando las cargas se inclinan hacia un lado por el lugar que se les da, el equilibrio y la armonía se pierden y ya no hay posibilidad de disfrutar y tener bienestar porque se ha perdido el centro que da seguridad y paz.

Más de
tarot tarot del colibrí

Comentarios