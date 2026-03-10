Cómo preparar masa madre sin gluten con solo harina y agua

Cada vez más personas optan por preparaciones sin TACC y buscan alternativas caseras para elaborar panificados más naturales. En ese contexto, la masa madre sin gluten se convirtió en una opción cada vez más elegida.

Se trata de un fermento natural que se elabora únicamente con harina apta y agua, aunque requiere tiempo, constancia y cuidados diarios. A diferencia de la masa madre tradicional, no desarrolla gluten, pero sí fermenta gracias a las levaduras y bacterias naturales presentes en el ambiente.

Con paciencia, en aproximadamente una semana puede estar lista para utilizar en diferentes preparaciones caseras.

Qué se necesita

Para comenzar a preparar masa madre sin gluten se requieren pocos ingredientes y utensilios:

100 gramos de harina de arroz integral (también puede utilizarse harina de sorgo o de trigo sarraceno)

100 mililitros de agua a temperatura ambiente

Un frasco de vidrio

Cuchara de madera o silicona

El paso a paso para hacer masa madre sin gluten

Día 1

Mezclar 100 gramos de harina con 100 mililitros de agua hasta obtener una pasta espesa y homogénea. Colocar la preparación en un frasco de vidrio, taparlo sin cerrar de manera hermética y dejarlo reposar en un lugar templado de la casa.

Día 2

Agregar 50 gramos de harina y 50 mililitros de agua. Mezclar bien para incorporar aire y volver a dejar reposar.

Días 3 y 4

En este momento comienzan a observarse pequeñas burbujas y un aroma levemente ácido, señales de que la fermentación natural se está activando.

En estos días se recomienda descartar la mitad de la preparación y alimentar nuevamente con 50 gramos de harina y 50 mililitros de agua.

Días 5 al 7

Durante esta etapa la mezcla debería mostrar mayor actividad. Si todo marcha bien, la masa madre empezará a duplicar su tamaño a las pocas horas de ser alimentada.

Cuando ese crecimiento ocurre de manera constante, significa que el fermento está listo para utilizar.

Cómo saber si la masa madre está activa

Hay algunas señales claras que indican que la masa madre sin gluten ya puede usarse para cocinar:

Presenta burbujas visibles en la superficie

Tiene un aroma ácido agradable

Duplica su volumen entre cuatro y seis horas después de ser alimentada

Si no se utiliza todos los días, puede conservarse en la heladera. En ese caso, basta con alimentarla una vez por semana para mantenerla activa.

La masa madre sin gluten es la base para preparar panes, crackers y otros panificados con fermentación natural, una tendencia que crece entre quienes buscan opciones más artesanales, sabrosas y de mejor digestibilidad.