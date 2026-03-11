Cómo hacer bastones de espinaca al horno, livianos y deliciosos

cocina
Cómo hacer bastones de espinaca al horno, livianos y deliciososDescubrí cómo preparar bastones de espinaca al horno, crocantes por fuera y suaves por dentro, con una receta saludable y fácil de hacer.
Los bastones de espinaca son una opción versátil que se adapta a cualquier ocasión: podés disfrutarlos en una picada, como acompañamiento de una comida principal o incluso como plato único junto con ensaladas o guarniciones.
Aunque la receta tradicional suele incluir fritura o harina refinada, existe una alternativa mucho más liviana y nutritiva que mantiene todo su sabor y textura: dorados y crocantes por fuera, suaves y sabrosos por dentro. A continuación, te contamos cómo prepararlos paso a paso.
Ingredientes para bastones de espinaca saludables
- 1 atado grande de espinaca
- 2 huevos
- 1 taza de avena procesada (tipo harina)
- 1 diente de ajo picado (opcional)
- 2 cucharadas de queso rallado (opcional)
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
- Aceite en spray
Paso a paso de la receta
Preparar la espinaca: lavá bien las hojas, quitá los tallos gruesos y cocinalas al vapor 2-3 minutos. Escurrí muy bien, presionando en un colador o repasador limpio para eliminar todo el exceso de agua. Luego, picalas finito.
Hacer la mezcla: en un bowl, integrá la espinaca con los huevos, la avena, el ajo, el queso rallado y los condimentos. La preparación debe quedar húmeda pero moldeable. Si resulta muy líquida, agregá un poco más de avena.
Dar forma: con las manos húmedas, formá bastoncitos y acomodalos en una bandeja para horno previamente rociada con aceite en spray.
Hornear: precalentá el horno a 200 °C y cociná los bastones durante 20-25 minutos, girándolos a mitad de cocción para que queden dorados y crocantes por ambos lados.
Cómo acompañar los bastones de espinaca
Opciones frescas:
Ensalada de tomate, rúcula, zanahoria rallada y cebolla morada con un aliño de oliva y limón.
Rodajas de tomate con aceite de oliva y orégano.
Chucrut o pickles caseros, que aportan un contraste ácido y ligero.
Salsas y dips:
Salsa de yogur con limón, ajo y hierbas frescas.
Mostaza con miel, ideal para mojar.
Tzatziki casero (yogur con pepino, ajo y eneldo).
Salsa criolla con tomate, cebolla, morrón y perejil.
Guarniciones calientes:
Arroz blanco o integral.
Puré de papas o calabaza.
Verduras grilladas como berenjena, zucchini o morrón.
Para un tapeo original:
Pan pita, focaccia o pancitos para armar mini sándwiches.
Queso crema o untables como acompañamiento.
Estos bastones de espinaca son una alternativa práctica, saludable y sabrosa que no solo suma verduras a tu dieta, sino que también es ideal para sorprender en cualquier comida.