Delicias a la parrilla: brochette de pollo envuelto en panceta

El brochette de pollo con panceta ha emergido como una de las opciones más populares en reuniones familiares y encuentros de amigos. Esta deliciosa combinación, que mezcla la suavidad del pollo con la crocancia y el sabor intenso de la panceta, no solo es fácil de preparar, sino que también promete impresionar a cualquier paladar.

A continuación, compartimos la receta y algunos consejos para que puedas disfrutar de esta delicia.

Ingredientes: 500 g de pechuga de pollo, 200 g de panceta, 1 pimiento rojo, 1 pimiento verde, 1 cebolla, aceite vegetal (al gusto), sal y pimienta (al gusto), especias al gusto (pimentón, orégano, ajo en polvo), palitos de brochette (si son de madera, remojarlos en agua durante 30 minutos para evitar que se quemen).

Instrucciones:

Cortar la pechuga de pollo en cubos de aproximadamente 2 cm.

En un bol, aderezar el pollo con aceite, sal, pimienta y las especias elegidas. Dejar marinar durante al menos 30 minutos para que absorba todos los sabores.

Lavar y cortar los pimientos y la cebolla en trozos similares al pollo. Esto asegurará que todo se cocine de manera uniforme.

Tomar cada cubo de pollo y envolverlo con una tira de panceta. La panceta no solo aportará un delicioso sabor ahumado, sino que también ayudará a mantener la humedad del pollo mientras se cocina.

En un palito de brochette, ensartar alternadamente el pollo envuelto en panceta, los trozos de pimiento y cebolla, creando una atractiva secuencia de colores.

Precalentar la parrilla a fuego medio-alto. Colocar los brochettes en la parrilla y cocinarlas durante unos 10-15 minutos, girándolas ocasionalmente, hasta que el pollo esté bien cocido y la panceta se encuentre dorada y crujiente.

Retirar los brochettes del fuego y dejarlos reposar durante unos minutos. Se pueden servir con una guarnición de ensalada, arroz o pan artesanal.