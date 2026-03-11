Tarot del colibrí: es hora de compartir las cosas buenas de la vida

Carta 1) Reina de copas: bondad. Amor. Emociones. Alguien que cuida y protege a los demás.

Carta 2) La fuerza: voluntad. Resilencia. Resistencia. Dominio de las pulsiones. Paciencia. Amor y ternura

Carta 3) Diez de oros: abundancia. Plenitud. Progreso. Riqueza. Compartir con seres queridos. Éxitos económicos.

Mensaje final

La persona ha dado todo de sí por los demás, tanto es su dedicación por los otros que a veces se ha olvidado de sí misma en su intención de priorizar a los demás. Se podría decir que no ha estado equilibrado el juego entre dar y recibir, probablemente ella no ha recibido en la misma medida de lo que ha dado. Aunque no figure invertida en la imagen, la carta de la fuerza salió al revés, lo que sugiere que esta reina se ha cansado, en este momento no tiene la misma fuerza y la paciencia de antes y es lógico que esto ocurra, porque la balanza se ha desequilibrado justamente por esa falta de reciprocidad de la que se hablaba anteriormente. Si uno da, da, y da y recibe poco o nada a cambio, la fuente se agota y llega el momento que se vacía. El tarot habla de alguien que ha contribuido al bienestar general de su familia, ha trabajado duramente para que sus seres queridos tengan amor, cuidado, protección y abundancia material. Esta persona sigue siendo una reina de copas y disfruta de ver a los suyos bien, pero está sin fuerzas y muy cansada. Probablemente nadie lo nota porque siempre resistió todo, pero ya no es la misma persona. El consejo del tarot es priorizarse y aprender a decir no cuando sea necesario. No es egoísmo, es amor propio, es el " ama a tu prójimo como a ti mismo". Uno debe amarse y cuidarse, porque incluso la posibilidad de amar y cuidar a otros viene de ese amor primero a uno mismo. Es hora de disfrutar el bienestar construido y recobrar las fuerzas perdidas. Es hora de compartir las cosas buenas de la vida en igualdad de condiciones con aquellos con quienes se comparte.