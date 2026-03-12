Aglaonema: La planta de interior ideal para espacios con poca luz

La Aglaonema, originaria de las selvas tropicales del sudoeste de Asia y perteneciente a la familia Araceae, es una planta perenne de hojas ovadas en tonos verdes, blancos, rojos o fucsias, según la especie. Destaca no solo por su gran valor decorativo, sino también por su fácil mantenimiento, lo que la convierte en una excelente opción para interiores.

Características de la Aglaonema

Con más de 20 especies, la Aglaonema ha demostrado su capacidad para prosperar en espacios con poca luz, un rasgo que la hace perfecta para interiores. Aunque su crecimiento es lento, esta planta puede alcanzar hasta 150 cm de altura en condiciones favorables.

Cuidados de la Aglaonema

Luz: Aunque se adapta a la sombra, las especies de follaje más colorido lucen mejor con luz indirecta. Colocarlas cerca de una ventana mejorará la intensidad de sus colores.

Riego: Esta planta necesita riego constante y moderado para mantener la tierra ligeramente húmeda. Es esencial que cuente con un buen drenaje para evitar el encharcamiento, ya que un exceso de agua podría dañar sus raíces.

Trasplante y fertilización: Se recomienda trasplantarla cada dos años a una maceta más grande, permitiendo que sus raíces se desarrollen adecuadamente. Una dosis ocasional de fertilizante ayudará a su crecimiento.

Con un mantenimiento sencillo y su gran resistencia, la Aglaonema es ideal para cualquier espacio interior, ofreciendo belleza y aire purificado.