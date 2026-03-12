cocina

Bondiola de cerdo braseada al horno: receta tierna y llena de sabor

Receta fácil de bondiola de cerdo braseada, tierna, jugosa y perfecta para una comida especial.
jueves, 12 de marzo de 2026 · 19:09

La bondiola de cerdo braseada es un plato sabroso y reconfortante que suele convertirse en protagonista de cualquier comida especial. Su preparación requiere algo de tiempo, pero el resultado vale la pena: una carne tierna, jugosa y llena de sabor, perfecta para compartir en familia o con invitados.

Ingredientes

Para preparar esta receta vas a necesitar:

  • 1 bondiola de cerdo de aproximadamente 1 kilo
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • 1 cebolla grande cortada en rodajas
  • 3 dientes de ajo picados
  • 1 zanahoria pelada y cortada en rodajas
  • 1 pimiento rojo cortado en tiras
  • 1 taza de vino tinto
  • 2 tazas de caldo de carne
  • Sal y pimienta a gusto
  • Hierbas frescas como tomillo, romero y laurel

Preparación

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. En una olla amplia apta para horno, calentar el aceite a fuego medio-alto.
  3. Sellar la bondiola por todos sus lados hasta que quede bien dorada. Luego retirarla y reservar.
  4. En la misma olla, saltear la cebolla, el ajo, la zanahoria y el pimiento rojo hasta que las verduras estén tiernas.
  5. Incorporar el vino tinto y dejar que hierva unos minutos para que el alcohol se evapore y el líquido se reduzca aproximadamente a la mitad.
  6. Volver a colocar la bondiola dentro de la olla y agregar el caldo de carne.
  7. Sumar las hierbas frescas, condimentar con sal y pimienta a gusto y mezclar suavemente.
  8. Tapar la olla y llevar al horno durante unas dos horas, hasta que la carne esté muy tierna y se desarme fácilmente con un tenedor.

Cómo servir la bondiola braseada

Una vez lista, la bondiola puede servirse con puré de papas, arroz blanco o una ensalada fresca. También queda muy bien con papas al horno o vegetales asados. El resultado es un plato aromático, jugoso y lleno de sabor que seguramente conquistará a todos en la mesa.

