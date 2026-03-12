Bondiola de cerdo braseada al horno: receta tierna y llena de sabor

cocina
Bondiola de cerdo braseada al horno: receta tierna y llena de saborReceta fácil de bondiola de cerdo braseada, tierna, jugosa y perfecta para una comida especial.
La bondiola de cerdo braseada es un plato sabroso y reconfortante que suele convertirse en protagonista de cualquier comida especial. Su preparación requiere algo de tiempo, pero el resultado vale la pena: una carne tierna, jugosa y llena de sabor, perfecta para compartir en familia o con invitados.
Ingredientes
Para preparar esta receta vas a necesitar:
- 1 bondiola de cerdo de aproximadamente 1 kilo
- 2 cucharadas de aceite vegetal
- 1 cebolla grande cortada en rodajas
- 3 dientes de ajo picados
- 1 zanahoria pelada y cortada en rodajas
- 1 pimiento rojo cortado en tiras
- 1 taza de vino tinto
- 2 tazas de caldo de carne
- Sal y pimienta a gusto
- Hierbas frescas como tomillo, romero y laurel
Preparación
- Precalentar el horno a 180 °C.
- En una olla amplia apta para horno, calentar el aceite a fuego medio-alto.
- Sellar la bondiola por todos sus lados hasta que quede bien dorada. Luego retirarla y reservar.
- En la misma olla, saltear la cebolla, el ajo, la zanahoria y el pimiento rojo hasta que las verduras estén tiernas.
- Incorporar el vino tinto y dejar que hierva unos minutos para que el alcohol se evapore y el líquido se reduzca aproximadamente a la mitad.
- Volver a colocar la bondiola dentro de la olla y agregar el caldo de carne.
- Sumar las hierbas frescas, condimentar con sal y pimienta a gusto y mezclar suavemente.
- Tapar la olla y llevar al horno durante unas dos horas, hasta que la carne esté muy tierna y se desarme fácilmente con un tenedor.
Cómo servir la bondiola braseada
Una vez lista, la bondiola puede servirse con puré de papas, arroz blanco o una ensalada fresca. También queda muy bien con papas al horno o vegetales asados. El resultado es un plato aromático, jugoso y lleno de sabor que seguramente conquistará a todos en la mesa.