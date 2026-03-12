Papas fritas: la receta fácil para que queden doradas y crocantes

Las papas fritas son un clásico irresistible de la cocina. Ideales para acompañar hamburguesas, milanesas o para disfrutar solas, esta receta te permitirá prepararlas en casa y lograr unas papas fritas bien doradas por fuera y suaves por dentro.

Ingredientes

4 papas grandes

Aceite para freír (girasol o vegetal)

Sal a gusto

Agua fría

Hielo (opcional)

Paso a paso

Preparar las papas

Lava bien las papas, pélalas y córtalas en bastones de tamaño similar. Esto es importante para que todas se cocinen de manera pareja.

Remojar en agua fría

Coloca los bastones en un bol con agua fría y algunos cubos de hielo durante al menos 30 minutos. Este paso ayuda a eliminar parte del almidón de la papa y permite que, al freírlas, queden más crujientes.

Secar bien

Escurre las papas y sécalas cuidadosamente con un paño limpio o con papel absorbente. Es fundamental que estén bien secas para evitar que el aceite salpique al freírlas.

Primera fritura

Calienta abundante aceite en una sartén profunda o freidora a unos 140 °C. Fríe las papas en tandas durante aproximadamente 5 minutos. En esta primera fritura deben cocinarse, pero sin llegar a dorarse. Luego retíralas y colócalas sobre papel absorbente.

Segunda fritura

Aumenta la temperatura del aceite a 180 °C y vuelve a freír las papas durante 2 o 3 minutos, hasta que estén doradas y bien crujientes.

Escurrir y salar

Retira las papas del aceite, colócalas nuevamente sobre papel absorbente y agrégales sal mientras todavía estén calientes para que se adhiera mejor.

Consejos para que queden perfectas