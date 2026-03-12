Tarot del colibrí: llegará una gran renovación espiritual

Carta 1) Caballero de copas: romanticismo. Enamoramiento. Creatividad. Emociones

Carta 2) La muerte: renacimiento. Resurrección. Cambio. Transformación. Cierre de ciclo y nueva etapa.

Carta 3) As de copas: inicios emocionales. Amor propio y hacia los demás. Creatividad. Renovación espiritual.

Mensaje final

Dicen las cartas que algo llega a su fin. Es un ciclo que se acaba para un nuevo comienzo. Lo que termina parece ser una relación afectiva, un vínculo donde hubo sentimientos y emociones románticas, tal vez no demasiado maduras o lo suficientemente estables. Si bien existía amor, no hubo una entrega total en la relación, no aparece un rey de copas, es un caballero de copas que no tiene el equilibrio y el control emocional de un rey. Esa situación se termina y lo que viene a continuación es una gran transformación, un cambio notable, un renacimiento a una manera nueva de ser y estar en el mundo. El as de copas marca un nuevo inicio en el plano emocional. Indica amor propio y autovaloración. Una renovación espiritual que eleva a la persona y le permite expresar toda su creatividad para su bien y el de otros. Habrá abundancia de amor, de amor propio que desborda la propia copa y se extiende hacia los demás. Llega el momento de ofrecer desde la abundancia, no desde la necesidad o desde la carencia.

