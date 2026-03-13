Aprende a preparar una deliciosa sopa de calabaza casera, cremosa y saludable

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Aprende a preparar una deliciosa sopa de calabaza casera, cremosa y saludableUna receta casera, cremosa y nutritiva, fácil de preparar y llena de sabor.
La sopa de calabaza es una opción reconfortante, ideal para los días fríos. Su textura suave y su sabor ligeramente dulce la convierten en un plato delicioso y nutritivo. Además, la calabaza aporta fibra, vitaminas y antioxidantes que ayudan a fortalecer el organismo. A continuación, te contamos cómo preparar esta receta fácil, rápida y llena de sabor.
Ingredientes (para 4 personas)
- 1 kg de calabaza (pelada y cortada en cubos)
- 1 cebolla mediana picada
- 1 diente de ajo picado
- 1 zanahoria (opcional) cortada en rodajas
- 1 litro de caldo de verduras (casero o de cubito)
- 200 ml de crema de leche o leche de coco (para versión vegana)
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- Nuez moscada y perejil picado (opcional, para decorar)
Paso a paso
Paso 1: preparar los ingredientes
Lava, pela y corta la calabaza, la zanahoria (si decides usarla) y la cebolla. Pica el ajo finamente para que libere mejor su sabor durante la cocción.
Paso 2: cocinar los vegetales
En una olla grande, calienta el aceite de oliva a fuego medio. Agrega la cebolla y el ajo y sofríelos hasta que estén transparentes y fragantes. Incorpora la zanahoria y la calabaza, y mezcla durante unos minutos para que absorban los sabores.
Paso 3: agregar el caldo
Vierte el caldo de verduras hasta cubrir los vegetales. Lleva a ebullición, luego baja el fuego y cocina durante unos 20 a 25 minutos, o hasta que la calabaza y la zanahoria estén bien tiernas.
Paso 4: licuar la preparación
Retira la olla del fuego y procesa la mezcla hasta obtener una textura suave y cremosa. Puedes usar una licuadora de mano o una licuadora tradicional.
Paso 5: sumar la crema y condimentar
Vuelve a colocar la sopa en la olla, añade la crema de leche o la leche de coco y mezcla bien. Condimenta con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada para realzar el sabor.
Paso 6: servir y decorar
Sirve la sopa bien caliente en platos hondos y, si lo deseas, decora con perejil picado o un chorrito de crema para darle un toque especial.
Consejos para mejorar la receta
- Sopa más espesa: usa menos caldo o deja evaporar parte del líquido antes de licuar.
- Versión vegana: reemplaza la crema de leche por leche de coco o cualquier crema vegetal.
- Más sabor: puedes sumar curry en polvo, jengibre rallado o un toque de pimentón para un perfil más intenso.