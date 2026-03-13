Bizcochos de queso: una receta simple y deliciosa

cocina
Bizcochos de queso: una receta simple y deliciosaUna receta fácil para preparar bizcochos de queso esponjosos y llenos de sabor.
Si te gustan las preparaciones caseras con textura suave y sabor intenso, estos bizcochos de queso son una excelente opción. Se preparan con pocos ingredientes y el resultado es esponjoso, aromático y perfecto para acompañar el desayuno, la merienda o un café.
Ingredientes
- 2 tazas de harina de trigo
- 1 taza de queso crema
- 1 taza de azúcar
- 1/2 taza de mantequilla derretida
- 3 huevos
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1/2 cucharadita de sal
Preparación
1. Precalentar el horno
Precalienta el horno a 180 °C para asegurar una cocción uniforme.
2. Preparar los moldes
Engrasa y enharina los moldes para bizcochos. Puedes utilizar moldes individuales o uno grande, según prefieras.
3. Mezclar los ingredientes secos
En un bol, mezcla la harina, el polvo de hornear y la sal. Reserva.
4. Mezclar los ingredientes húmedos
En otro recipiente, bate el queso crema hasta que esté suave. Agrega la mantequilla derretida y continúa batiendo. Incorpora el azúcar y mezcla hasta obtener una preparación homogénea.
5. Añadir huevos y vainilla
Agrega los huevos uno por uno, mezclando bien después de cada incorporación. Luego añade la esencia de vainilla.
6. Integrar los ingredientes secos
Incorpora poco a poco la mezcla de ingredientes secos a la preparación húmeda. Mezcla hasta integrar bien, evitando batir en exceso.
7. Llenar los moldes
Vierte la masa en los moldes preparados, llenándolos hasta aproximadamente dos tercios de su capacidad.
8. Hornear
Lleva al horno durante 25 a 30 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
9. Enfriar
Deja enfriar unos minutos en el molde y luego desmolda sobre una rejilla hasta que se enfríen por completo.
Consejo extra
Si quieres darle un toque diferente, puedes añadir pequeños cubos de queso a la masa antes de hornear para lograr un interior más cremoso y sabroso.