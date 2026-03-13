Bizcochos de queso: una receta simple y deliciosa

Si te gustan las preparaciones caseras con textura suave y sabor intenso, estos bizcochos de queso son una excelente opción. Se preparan con pocos ingredientes y el resultado es esponjoso, aromático y perfecto para acompañar el desayuno, la merienda o un café.

Ingredientes

2 tazas de harina de trigo

1 taza de queso crema

1 taza de azúcar

1/2 taza de mantequilla derretida

3 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear

1/2 cucharadita de sal

Preparación

1. Precalentar el horno

Precalienta el horno a 180 °C para asegurar una cocción uniforme.

2. Preparar los moldes

Engrasa y enharina los moldes para bizcochos. Puedes utilizar moldes individuales o uno grande, según prefieras.

3. Mezclar los ingredientes secos

En un bol, mezcla la harina, el polvo de hornear y la sal. Reserva.

4. Mezclar los ingredientes húmedos

En otro recipiente, bate el queso crema hasta que esté suave. Agrega la mantequilla derretida y continúa batiendo. Incorpora el azúcar y mezcla hasta obtener una preparación homogénea.

5. Añadir huevos y vainilla

Agrega los huevos uno por uno, mezclando bien después de cada incorporación. Luego añade la esencia de vainilla.

6. Integrar los ingredientes secos

Incorpora poco a poco la mezcla de ingredientes secos a la preparación húmeda. Mezcla hasta integrar bien, evitando batir en exceso.

7. Llenar los moldes

Vierte la masa en los moldes preparados, llenándolos hasta aproximadamente dos tercios de su capacidad.

8. Hornear

Lleva al horno durante 25 a 30 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.

9. Enfriar

Deja enfriar unos minutos en el molde y luego desmolda sobre una rejilla hasta que se enfríen por completo.

Consejo extra

Si quieres darle un toque diferente, puedes añadir pequeños cubos de queso a la masa antes de hornear para lograr un interior más cremoso y sabroso.