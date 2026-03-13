Facturas sin manteca: una versión más liviana para disfrutar en casa

Las facturas son una delicia clásica de la pastelería argentina, conocidas por su sabor suave y su textura esponjosa. Aunque tradicionalmente se elaboran con manteca, también es posible prepararlas con ingredientes más livianos sin perder el encanto de este clásico.

Ingredientes

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500 gramos de harina común

25 gramos de levadura fresca

200 ml de leche tibia

75 gramos de azúcar

1 huevo

Esencia de vainilla

1 pizca de sal

Preparación

Primero, disolver la levadura en la leche tibia y agregar una cucharada de azúcar. Dejar reposar durante unos minutos hasta que la mezcla forme espuma, señal de que la levadura se activó.

En un bol grande, colocar la harina junto con el resto del azúcar y la pizca de sal. Incorporar el huevo y unas gotas de esencia de vainilla, y comenzar a mezclar.

Luego agregar la mezcla de levadura con leche y amasar hasta obtener una masa suave y homogénea.

Cubrir el bol con un paño húmedo y dejar reposar la masa durante aproximadamente una hora, o hasta que duplique su tamaño.

Una vez que haya levado, dividir la masa en porciones y formar pequeños bollos. Colocarlos en una bandeja previamente enmantecada o con papel para horno.

Dejar reposar nuevamente hasta que los bollos vuelvan a crecer. Después, pintarlos con huevo batido y espolvorear azúcar por encima.

Hornear en horno precalentado a 180 °C durante unos 20 minutos, o hasta que estén doradas.

Estas facturas sin manteca son una alternativa más liviana para acompañar el mate o el café, manteniendo la suavidad y el sabor característico de esta preparación tradicional.