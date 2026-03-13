Tarot del colibrí: es momento de concretar sueños postergados

Carta 1) Tres de espadas: herida emocional. Sufrimiento. Traición.

Carta 2) Nueve de bastos: autodefensa. Resilencia. La persona está dañada pero sigue en pie.

Carta 3) El mago: inicios. Nuevos comienzos. Creatividad. Habilidad e inteligencia. Hacer realidad los sueños.

Mensaje final

La persona está saliendo, o pronto lo hará, de un ciclo negativo donde ha sido dañada en sus sentimientos y emociones. Ha ofrecido lo mejor de sí misma y ha recibido a cambio heridas, frialdad y traiciones inmerecidas. La imagen del tres de espadas es muy clara en ese sentido: una flor blanca y pura en medio de un paisaje helado sangrando por las heridas de tres espadas que alguien le ha clavado. Mirando la imagen se puede deducir que la persona no merecía desde ningún lugar ser lastimada, pero a pesar de su aparente fragilidad ha resistido y ha aprendido a defenderse. Quizás por un tiempo esté a la autodefensiva, dispuesta a devolver los golpes si fuera necesario y es lógico que así sea ya que fue muy duro lo que ha tenido que pasar y muy fuertes las agresiones recibidas. Algo ha cambiado y esta persona no es la misma, es más fuerte, está empoderada y se defenderá con uñas y dientes. Pronto tendrá un nuevo comienzo en su vida, hará magia para cumplir sus sueños, pondrá en juego habilidades y capacidades que ella misma desconocía que poseía y desplegará toda su creatividad. Como dice el refrán: " lo que no te mata, te fortalece." Ahora esta persona se elevará espiritualmente, siendo un puente de conexión entre el cielo y la tierra y tendrá las herramientas necesarias para cumplir cada uno de sus deseos. El mago se relaciona con la alegría, la infancia y con todo lo que se hace por puro placer. Es momento de hacer cosas que nos gustan, que nos ilusionan, de comenzar con ese proyecto postergado, y algo importante, el mago hace cosas que parecen imposibles y eso porque nunca creyó que lo fueran.

