Galletas de chocolate, una delicia irresistible

Las galletas de chocolate son un clásico irresistible en el mundo de la repostería. Ya sea para acompañar una tarde de café, como postre tras una comida familiar, o simplemente para disfrutar de un momento dulce, estas galletas son siempre una opción ganadora.

Ingredientes:

Noticias Relacionadas Aprende a preparar una deliciosa sopa de calabaza casera, cremosa y saludable

2 tazas de harina de trigo

1/2 taza de cacao en polvo sin azúcar

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/2 cucharadita de sal

3/4 de taza de manteca sin sal, a temperatura ambiente

1 taza de azúcar morena

1/2 taza de azúcar blanco

2 huevos grandes

2 cucharaditas de extracto de vainilla

1 taza de chispas de chocolate (preferentemente semiamargo)

Instrucciones:

Preparación de Ingredientes Secos: En un tazón mediano, tamiza la harina de trigo, el cacao en polvo, el bicarbonato de sodio y la sal. Mezcla estos ingredientes secos hasta que estén bien combinados y reserva.

Batido de Manteca y Azúcares: En un tazón grande, utiliza una batidora eléctrica a velocidad media para batir la manteca con el azúcar morena y el azúcar blanco hasta obtener una mezcla ligera y esponjosa. Este proceso tomará aproximadamente 3-5 minutos.

Adición de Huevos y Vainilla: Reduce la velocidad de la batidora y agrega los huevos uno a uno, asegurándote de que el primero esté completamente integrado antes de añadir el segundo. Incorpora el extracto de vainilla.

Incorporación de Ingredientes Secos: Gradualmente, añade la mezcla de ingredientes secos al tazón con la mezcla de manteca, batiendo a baja velocidad hasta que todo esté bien incorporado.

Chispas de Chocolate: Con una espátula, incorpora las chispas de chocolate a la masa. Mezcla con movimientos envolventes hasta que las chispas estén distribuidas de manera uniforme.

Refrigeración: Cubre la masa con plástico adherente y refrigérala por al menos 30 minutos. Este paso es crucial, ya que ayuda a que las galletas mantengan su forma durante el horneado.

Horneado: Precalienta el horno a 180°C (350°F). Forma bolitas de masa y colócalas en una bandeja para hornear, dejando suficiente espacio entre ellas. Hornea durante 10-12 minutos o hasta que los bordes comiencen a tomar un tono dorado.

Enfriamiento: Retira las galletas del horno y déjalas enfriar en la bandeja durante unos minutos antes de transferirlas a una rejilla para que se enfríen completamente.

Consejos para la Perfecta Galleta de Chocolate: