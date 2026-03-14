Tarot del colibrí: la alegría y la abundancia están tocando la puerta

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Vida saludable
sábado, 14 de marzo de 2026 · 11:30

Carta 1) As de oros:  inicios.  Nuevos comienzos.  Grandes oportunidades.  Éxitos materiales. Abundancia

Carta 2) Caballero de espadas: rapidez. Velocidad.  Determinación.  Energía. Impulsividad. Inteligencia

Carta 3) Caballero de bastos: acción. Pasión. Energía.  Cambios rápidos.  Aventura

 

Mensaje final

La persona  está a punto de iniciar algo hermoso  y muy valioso, si no lo ha hecho ya, llegará  más rápido que canta un gallo. Puede tratarse de una gran oportunidad  laboral, de un viaje, de formar  una pareja, de estudiar algo que le gusta y que le traerá buenas oportunidades,  etc. Lo único que dicen las cartas es que es algo  muy bueno, que entre otras cosas traerá crecimiento y progreso económico y que ya está llegando cargado de energía, despertando pasión  y una excelente motivación para ponerse en movimiento, decidir y actuar sin demora. La alegría y la abundancia están  tocando la puerta.  Un bello mensaje del tarot para hoy.


 

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