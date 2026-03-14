Tarot del colibrí: la alegría y la abundancia están tocando la puerta

Carta 1) As de oros: inicios. Nuevos comienzos. Grandes oportunidades. Éxitos materiales. Abundancia

Carta 2) Caballero de espadas: rapidez. Velocidad. Determinación. Energía. Impulsividad. Inteligencia

Carta 3) Caballero de bastos: acción. Pasión. Energía. Cambios rápidos. Aventura

Mensaje final

La persona está a punto de iniciar algo hermoso y muy valioso, si no lo ha hecho ya, llegará más rápido que canta un gallo. Puede tratarse de una gran oportunidad laboral, de un viaje, de formar una pareja, de estudiar algo que le gusta y que le traerá buenas oportunidades, etc. Lo único que dicen las cartas es que es algo muy bueno, que entre otras cosas traerá crecimiento y progreso económico y que ya está llegando cargado de energía, despertando pasión y una excelente motivación para ponerse en movimiento, decidir y actuar sin demora. La alegría y la abundancia están tocando la puerta. Un bello mensaje del tarot para hoy.



