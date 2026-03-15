astrologia
Horóscopo del domingo 15 de marzo de 2026: calma y reflexión
El domingo invita a bajar el ritmo y dedicar tiempo a ordenar pensamientos y emociones. Es un buen momento para descansar, compartir con personas queridas y prepararte mentalmente para la semana que comienza.
ARIES
Necesitás tranquilidad más que acción.
TAURO
Disfrutá de los momentos simples del día.
GÉMINIS
Charlas sinceras que aclaran sentimientos.
CÁNCER
Buscá espacios de calma y contención.
LEO
Equilibrio entre descanso y vida social.
VIRGO
Organizá la semana sin exigirte demasiado.
LIBRA
Armonía en vínculos cercanos.
ESCORPIO
Introspección y claridad emocional.
SAGITARIO
Desconectar te ayudará a renovar energías.
CAPRICORNIO
Soltá el control y disfrutá del presente.
ACUARIO
Reflexión sobre proyectos personales.
PISCIS
Sensibilidad elevada: conectá con lo que te hace bien.