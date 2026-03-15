Horóscopo del domingo 15 de marzo de 2026: calma y reflexión

domingo, 15 de marzo de 2026 · 09:55

Redacción El Diario de Carlos Paz

El domingo invita a bajar el ritmo y dedicar tiempo a ordenar pensamientos y emociones. Es un buen momento para descansar, compartir con personas queridas y prepararte mentalmente para la semana que comienza.

ARIES

Necesitás tranquilidad más que acción.

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TAURO

Disfrutá de los momentos simples del día.

GÉMINIS

Charlas sinceras que aclaran sentimientos.

CÁNCER

Buscá espacios de calma y contención.

LEO

Equilibrio entre descanso y vida social.

VIRGO

Organizá la semana sin exigirte demasiado.

LIBRA

Armonía en vínculos cercanos.

ESCORPIO

Introspección y claridad emocional.

SAGITARIO

Desconectar te ayudará a renovar energías.

CAPRICORNIO

Soltá el control y disfrutá del presente.

ACUARIO

Reflexión sobre proyectos personales.

PISCIS

Sensibilidad elevada: conectá con lo que te hace bien.