Nutella casera: cómo hacer crema de avellanas y chocolate

La Nutella, la famosa crema de avellanas con chocolate, se convirtió en una de las favoritas para acompañar meriendas, tostadas y postres en todo el mundo. Su sabor dulce y su textura cremosa la vuelven irresistible. Sin embargo, muchas personas prefieren evitar la versión comercial porque suele contener conservantes, aceites refinados y otros aditivos.

La buena noticia es que preparar Nutella casera es mucho más sencillo de lo que parece. Con pocos ingredientes y en pocos minutos se puede lograr una crema suave, deliciosa y totalmente natural, además de poder ajustar el nivel de dulzor y el tipo de chocolate según el gusto personal.

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A continuación, una receta fácil para hacer Nutella casera.

Ingredientes

200 gramos de avellanas tostadas y peladas

150 gramos de chocolate con leche o semiamargo

2 cucharadas de aceite vegetal (puede ser de coco, girasol o avellana)

1/2 taza de azúcar glass o azúcar impalpable

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 pizca de sal

Preparación

Procesar las avellanas

Colocar las avellanas en un procesador de alimentos y triturarlas durante varios minutos hasta obtener una pasta. Al principio se verán como trozos pequeños, pero poco a poco comenzarán a liberar sus aceites naturales y se transformarán en una crema más suave.

Derretir el chocolate

Mientras se procesan las avellanas, fundir el chocolate. Esto puede hacerse a baño María o en el microondas. Si se utiliza microondas, es recomendable calentarlo en intervalos de 30 segundos y mezclar cada vez para evitar que se queme.

Integrar los ingredientes

Cuando las avellanas estén bien procesadas, agregar el chocolate derretido, el aceite, el azúcar impalpable, el extracto de vainilla y la pizca de sal. Procesar nuevamente hasta obtener una mezcla cremosa, homogénea y bien integrada.

Ajustar la textura

Si la crema queda demasiado espesa, se puede agregar una pequeña cantidad extra de aceite y procesar nuevamente hasta lograr la consistencia deseada. La textura ideal debe ser suave y fácil de untar.

Conservación

Colocar la Nutella casera en un frasco limpio y seco. Puede guardarse en la heladera para que se conserve por más tiempo, aunque el frío hará que se vuelva más firme. Si se mantiene a temperatura ambiente, lo recomendable es consumirla dentro de las dos semanas.

Consejos y variantes

Elegir el chocolate

Para un sabor más intenso, se puede utilizar chocolate semiamargo o chocolate negro. Si se prefiere una crema más dulce, el chocolate con leche es una buena opción.

Potenciar el sabor de las avellanas

Tostar las avellanas en el horno durante unos minutos antes de utilizarlas ayuda a intensificar su aroma y sabor.

Cómo usar la Nutella casera

Esta crema es ideal para untar en tostadas, acompañar panqueques o crepes, rellenar tortas, preparar helados o sumar a distintas recetas de repostería.