Tarot del colibrí: la abundancia y la felicidad llegarán finalmente

Carta 1) El loco: aventura. Riesgo. Impulsividad. No medir consecuencias. Nuevos comienzos.

Carta 2) Reina de copas: amor. Bondad. Sentimientos. Emociones. Saber escuchar y cuidar.

Carta 3) La emperatriz: madre tierra. Una persona que nutre. Empoderada. Estable.Amorosa. Creatividad. Abundancia

Mensaje final

Tal vez en el pasado la persona inició un camino desconocido un poco a la deriva, en el sentido de ir por un sueño sin demasiada claridad sobre sus objetivos, y sin medir las consecuencias de las decisiones que en su momento tomó. Se dejó arrastrar por la ilusión y el gran amor que sentía por alguien o algo, de un modo bastante impulsivo. Quizás era alguien muy joven, sin experiencia y dió un salto al vacío por amor sin medir consecuencias. Las cartas dicen que esta persona se dejó llevar por los sentimientos y no pensó que debía tener en cuenta muchas cosas antes de actuar, lo que la ha hecho tener comportamientos inmaduros, y tomar decisiones un poco a lo loco y a lo tonto, provocando equivocaciones. Hoy ya ha aprendido la lección. No le dará más la espalda a su poder. Se ha vuelto alguien más sabia, inteligente, reflexiva, creativa, pero sin perder su esencia de persona capaz de amar a los demás, de cuidarlos y protegerlos. La diferencia reside en que en el presente reflexiona, piensa, intuye, se conecta con el mundo espiritual y luego actúa. Además sabe quien es, se valora a sí misma, se ama y desde ese amor nutre a quienes la rodean. Abundancia y felicidad llegarán a su vida.

