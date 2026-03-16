Cómo hacer croquetas caseras perfectas: doradas afuera y cremosas adentro

Doradas, suaves y llenas de sabor. Estas croquetas caseras combinan un exterior crocante con un interior cremoso que las vuelve irresistibles
lunes, 16 de marzo de 2026 · 18:55

Las croquetas son uno de esos platos simples que, cuando están bien hechas, se vuelven memorables. Con una corteza crujiente y un relleno suave y cremoso, pueden prepararse con distintos ingredientes, pero la versión clásica con pollo y queso es una de las más sabrosas y fáciles de lograr en casa.

El secreto está en dos puntos: un relleno bien ligado y un empanado firme que permita freírlas sin que se abran.

Ingredientes

Para unas 12 croquetas

2 tazas de pollo cocido desmenuzado

2 cucharadas de manteca

2 cucharadas de harina

1 taza de leche

½ taza de queso cremoso o mozzarella

1 cucharada de cebolla bien picada

Sal y pimienta

Nuez moscada (opcional)

Para el empanado

2 huevos

1 taza de pan rallado

harina extra para rebozar

Para freír

aceite vegetal

Preparación

1. Base cremosa

En una sartén derretir la manteca y rehogar la cebolla hasta que quede transparente.
Agregar la harina y cocinar un minuto revolviendo.

Incorporar la leche de a poco, mezclando constantemente hasta formar una salsa espesa tipo bechamel.

2. Relleno

Añadir el pollo desmenuzado y el queso.
Condimentar con sal, pimienta y un toque de nuez moscada.

Cocinar unos minutos hasta obtener una mezcla cremosa pero firme.

Pasar a una fuente y dejar enfriar. Lo ideal es refrigerar 1 hora para que tome consistencia.

3. Formado

Con la mezcla fría formar cilindros o pequeñas bolas con las manos.

Pasarlas por:

harina

huevo batido

pan rallado

Para una corteza más crujiente se puede repetir huevo + pan rallado.

4. Fritura

Freír en aceite caliente (170–180 °C) durante 2 a 3 minutos hasta que estén bien doradas.

Retirar y colocar sobre papel absorbente.

Cómo lograr croquetas perfectas

Algunos trucos que cambian el resultado:

El relleno debe estar frío antes de formar las croquetas.

Si la mezcla queda blanda, agregar una cucharada de pan rallado.

El aceite debe estar caliente pero no humeante.

No llenar demasiado la sartén para que doren parejo.

Variantes muy buenas

La base sirve para muchas versiones:

Jamón y queso

pollo y espinaca

queso y cebolla caramelizada

papa y queso

hongos salteados

Incluso pueden hacerse al horno o en freidora de aire, aunque fritas logran la textura clásica.

Para servir

Funcionan muy bien con:

una rodaja de limón

mayonesa casera

salsa tártara

o simplemente solas, recién hechas

Cuando se rompen y aparece ese interior cremoso, queda claro por qué las croquetas siguen siendo uno de los bocados más irresistibles de la cocina casera.

