astrologia
Horóscopo del lunes 16 de marzo de 2026: impulso y nuevos comienzos
La semana comienza con energía renovada para retomar proyectos, ordenar prioridades y avanzar con mayor determinación. Es un buen día para tomar decisiones prácticas y encarar responsabilidades con claridad.
ARIES
Buen momento para iniciar algo que venías postergando.
TAURO
La constancia será clave para lograr avances.
GÉMINIS
La comunicación te ayudará a resolver pendientes.
CÁNCER
Escuchá tu intuición antes de tomar decisiones importantes.
LEO
Tu liderazgo puede abrir nuevas oportunidades.
VIRGO
Organización y enfoque traerán buenos resultados.
LIBRA
Buscá equilibrio entre trabajo y vida personal.
ESCORPIO
Determinación para avanzar en tus objetivos.
SAGITARIO
Entusiasmo para encarar nuevos proyectos.
CAPRICORNIO
Responsabilidad que empieza a dar frutos.
ACUARIO
Ideas innovadoras que pueden destacarse.
PISCIS
Sensibilidad que te guía hacia buenas decisiones.