Tarot del colibrí: aparece una nueva oportunidad de volver a empezar

Carta1) La templanza: paz. Equilibrio. Armonía. Transmutación. Integración de los opuestos. Sanación

Carta 2) Cinco de bastos: peleas. Malos entendidos. Nadie escucha a nadie. Conflictos. Competición

Carta 3) As de oros: nuevos comienzos. Inicios. Gran oportunidad. Abundancia. Éxitos

Mensaje final

El tarot dice que existe una situación conflictiva en un grupo de iguales. Puede ser en el seno de una familia, en un grupo laboral , o tal vez entre amigos o compañeros. Hay mucha pelea, tensión, malos entendidos y lo peor es la competencia de egos por imponer su opinión sobre la de los demás. Lo cierto es que nadie escucha a nadie. Qué triste! porque las cartas sugieren que estas personas se conocen y han compartido muchas cosas juntas. Ahora se están desconociendo. Las cartas predicen que habrá una hermosa oportunidad de volver a empezar, de retomar el camino del amor, una oportunidad de arreglar las cosas que favorecerá a todos y traerá abundancia y éxitos colectivos. Esto siempre y cuando se retome la templanza, que es hacer la paces, perdonar, reparar, sanar, buscar la armonía y la paz pérdidas, poner paciencia, aprender a escuchar y llegar a acuerdos en pro del bien común. En esta tirada la carta más importante es la de la templanza que señala que sólo ella traerá soluciones y grandes logros. Sin templanza los conflictos continuarán y todos habrán perdido.