Zapallitos rellenos irresistibles y fáciles

Los zapallitos rellenos son una de las recetas caseras más prácticas y nutritivas. Se trata de un plato versátil que puede prepararse con distintos ingredientes según el gusto de cada persona, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para el almuerzo como para la cena.

Además de ser sabrosos, los zapallitos aportan fibra, vitaminas y minerales, mientras que el relleno puede adaptarse fácilmente para lograr una versión más liviana, vegetariana o más proteica. A continuación, te mostramos cómo preparar zapallitos rellenos con ingredientes simples y un paso a paso fácil de seguir.

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Ingredientes (para 4 porciones)

8 zapallitos redondos

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

200 g de carne picada (puede ser de ternera, pollo o cerdo)

1 taza de arroz cocido

100 g de queso rallado

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharadita de orégano

2 cucharadas de perejil fresco picado

Cómo preparar zapallitos rellenos paso a paso

1. Preparar los zapallitos

Lava bien los zapallitos y corta la parte superior para formar una especie de “tapa”. Con la ayuda de una cuchara, retira con cuidado la pulpa del interior, dejando aproximadamente un centímetro de borde para que mantengan su forma.

Reserva la pulpa que retiraste, ya que se utilizará para preparar el relleno.

2. Cocinar los zapallitos

Coloca los zapallitos vacíos en una olla con agua hirviendo y una pizca de sal. Cocínalos durante unos 5 minutos para que se ablanden ligeramente.

Luego retíralos del agua y déjalos escurrir boca abajo sobre una rejilla o papel de cocina para eliminar el exceso de líquido.

3. Preparar el relleno

En una sartén grande, calienta el aceite de oliva a fuego medio. Agrega la cebolla y el ajo bien picados y sofríe durante unos minutos hasta que estén transparentes y fragantes.

Incorpora la carne picada y cocina hasta que se dore. Luego agrega la pulpa de los zapallitos previamente picada, el arroz cocido, el pimentón dulce, el orégano, sal y pimienta a gusto.

Cocina todo junto durante unos 5 minutos, mezclando bien para que los sabores se integren. Finalmente, retira del fuego y añade el perejil fresco picado.

4. Rellenar los zapallitos

Coloca los zapallitos en una fuente apta para horno y rellénalos con la preparación de carne y arroz.

Espolvorea el queso rallado sobre cada zapallito para que, al gratinarse, forme una capa dorada y sabrosa.

5. Hornear

Precalienta el horno a 180 °C. Lleva la fuente al horno y cocina los zapallitos rellenos durante unos 15 a 20 minutos, o hasta que el queso esté bien derretido y ligeramente dorado.

6. Servir

Retira los zapallitos del horno y deja reposar unos minutos antes de servir. Este plato puede acompañarse con una ensalada fresca, arroz blanco o puré de papas.

Consejos para personalizar la receta

Versión vegetariana

Si prefieres una opción sin carne, puedes reemplazarla por quinoa, lentejas cocidas o champiñones salteados. Estas alternativas aportan textura y proteínas vegetales.

Más jugosos

Agregar un poco de salsa de tomate al relleno puede darle mayor humedad y un sabor más intenso.

Mejor presentación

Para decorar, puedes sumar hojas de albahaca fresca o espolvorear un poco de orégano seco antes de servir.