Cómo reducir los alérgenos dentro del hogar

Hay personas que asocian las molestias respiratorias únicamente con el aire exterior, el cambio de estación o la exposición al polen. Sin embargo, muchas de las reacciones más persistentes no se originan fuera de casa, sino en espacios cotidianos que suelen pasar inadvertidos. El polvo que se deposita lentamente, la humedad que no se percibe a simple vista o ciertos hábitos domésticos repetidos durante años pueden transformar el hogar en un entorno poco amigable para quienes presentan sensibilidad respiratoria o cutánea.

Lejos de tratarse de una limpieza obsesiva, mejorar las condiciones del hogar implica observar con atención qué se acumula, dónde y de qué manera interactúa con el cuerpo a lo largo del día y, sobre todo, durante la noche. En ese recorrido, algunos ambientes cobran un protagonismo particular.

El dormitorio como punto de partida

El dormitorio es el espacio donde el cuerpo permanece más horas de manera continua y, por lo tanto, donde la exposición ambiental se vuelve más prolongada. Durante el sueño, la vía respiratoria queda en contacto directo con superficies que concentran partículas microscópicas —colchones, almohadas, ropa de cama, cortinas, libros u objetos decorativos— que no siempre se limpian con la frecuencia necesaria. En personas con alergia, este contacto sostenido durante la noche suele amplificar las molestias, incluso cuando el resto de la casa parece estar en orden.

Una de las primeras medidas consiste en proteger colchones y almohadas con fundas diseñadas para limitar el paso de partículas. Estas cubiertas sellan los espacios entre los hilos del tejido y reducen el contacto con sustancias que tienden a acumularse en su interior. A esto se suma el lavado regular de sábanas y fundas, idealmente una o dos veces por semana, utilizando agua caliente, ya que las temperaturas elevadas disminuyen la presencia de organismos que prosperan en estos materiales.

La exposición al sol de colchones y almohadas durante varias horas funciona como una estrategia complementaria. La radiación solar contribuye a reducir la humedad ambiental y a disminuir la carga de ácaros y hongos. Por ese motivo, los dormitorios bien iluminados y ventilados suelen asociarse con una mejor tolerancia nocturna y un descanso más reparador.

Menos objetos, menos superficies problemáticas

El polvo no aparece de manera espontánea. Se forma a partir de fibras textiles, descamación de la piel, restos microscópicos y partículas del ambiente. Cuantas más superficies irregulares y objetos difíciles de limpiar haya en un ambiente, mayor será su acumulación.

Reducir la cantidad de elementos decorativos, libros, revistas y adornos en mesas, estanterías y superficies altas puede marcar una diferencia significativa. En el caso de juguetes, especialmente los de tela o peluche, resulta preferible guardarlos en recipientes plásticos cerrados, fuera del dormitorio.

Las cortinas gruesas, las colchas pesadas y los tejidos que no se lavan con facilidad tienden a concentrar polvo y polen. Siempre que sea posible, conviene optar por telas lavables y establecer una rutina de lavado periódico. En el caso de persianas, los modelos enrollables y de superficie lisa facilitan la limpieza en comparación con las persianas horizontales.

Alfombras, sillones y textiles que retienen partículas

Las alfombras y moquetas representan uno de los principales reservorios de ácaros, pelos de mascotas y partículas en suspensión. En hogares donde hay personas sensibles, retirarlas de los dormitorios suele ser una de las recomendaciones más efectivas. Cuando no es posible prescindir de ellas, la limpieza debe ser frecuente y cuidadosa.

La aspiradora, aunque útil, puede dispersar polvo en el aire si no cuenta con filtros adecuados. Por ese motivo, se sugiere utilizar equipos con filtros de alta eficiencia y evitar su uso cuando la persona sensible se encuentra presente. La limpieza con trapos húmedos resulta preferible, ya que permite atrapar las partículas sin levantarlas.

En cuanto al mobiliario, los sillones tapizados y los tejidos naturales como la lana o las plumas tienden a retener más alérgenos. Las superficies lisas —como cuero, vinilo, madera o metal— facilitan la limpieza y reducen la acumulación.

Humedad, moho y condensación silenciosa

La humedad excesiva favorece el crecimiento de hongos y moho, dos desencadenantes frecuentes de síntomas respiratorios. Baños y cocinas requieren una atención particular, ya que concentran vapor de agua de manera habitual.

Ventilar estos ambientes después de duchas o de cocinar, secar superficies húmedas y reparar pérdidas de agua visibles son acciones preventivas clave. La limpieza periódica de zonas donde suele acumularse humedad, como cortinas de baño, alfombras de baño y juntas, reduce la presencia de esporas.

En hogares con niveles elevados de humedad ambiental, los deshumidificadores pueden ayudar a mantener valores más adecuados. Controlar la humedad evita la proliferación de moho y limita un entorno favorable para los ácaros.

Mascotas y convivencia responsable

Las mascotas forman parte de muchas familias, pero también pueden ser una fuente persistente de partículas que desencadenan síntomas. La descamación de la piel, la saliva y el pelo pueden adherirse a paredes, textiles y superficies durante largos períodos, incluso después de que el animal ya no se encuentre en el hogar.

Bañar a las mascotas con regularidad ayuda a reducir la cantidad de partículas que liberan. Asimismo, establecer zonas libres de animales, como el dormitorio, puede disminuir la exposición durante el descanso nocturno.

Más allá de acciones puntuales, la constancia es un elemento central. Establecer una rutina semanal de limpieza que incluya el lavado de la ropa de cama, la higiene de superficies altas y el control de áreas menos visibles permite sostener los cambios en el tiempo y evitar que las partículas vuelvan a acumularse.