Horóscopo chino: los signos que vivirán un 2026 de serenidad y decisiones equilibradas

El Año del Caballo de Fuego traerá intensidad, pero también momentos para encontrar equilibrio. Algunos signos del horóscopo chino atravesarán un 2026 ideal para estabilizar emociones, ordenar su vida y tomar decisiones con mayor serenidad.

Rata

La Rata encontrará momentos de calma para pensar con claridad. El 2026 la ayudará a actuar con mayor equilibrio y confianza.

Buey

El Buey disfrutará de un período de estabilidad. Su paciencia será clave para sostener avances sin perder tranquilidad.

Serpiente

La Serpiente sabrá manejar las situaciones con sabiduría. Este año podrá tomar decisiones reflexivas y acertadas.

Cabra

La Cabra buscará armonía en su entorno. El 2026 será ideal para fortalecer su bienestar emocional y su paz interior.