Tarot del colibrí: la templanza llevará al camino del equilibrio

Carta 1) Cuatro de bastos: estabilidad. Amor. Alegría. Celebración. Hogar

Carta 2) As de bastos: inicios. Nuevos comienzos. Acción rápida. Apasionamiento

Carta 3) La templanza: armonía. Paciencia. Sanación. Alquimia. Integración de los opuestos. Equilibrio

Mensaje final

La persona sueña con un nuevo comienzo en su vida. Aparentemente el tarot dice que quiere tener equilibrio, estabilidad, afectos sinceros, un hogar, alegría. Esta persona desea apasionadamente hacer realidad su sueño. Dicen las cartas que los sueños pueden hacerse realidad, por supuesto, pero hay que poner de uno para que eso suceda, por eso aparece la carta de la templanza. La templanza habla de buscar la armonía y la paz. De aprender a ser paciente, de crecimiento espiritual y conexión con Dios. Habla de equilibrio interior y de sanación, de evitar la impulsividad y los extremos, de encontrar el propio eje para conseguir estabilidad. La templanza conecta con lo terrenal, pero también con lo celestial. No se arrebata, integra los opuestos y hace que la persona los encarne para encontrar su propio centro. Simboliza la moderación, la mesura, el entendimiento y la conciliación de las energías opuestas que nos habitan para superar la dualidad.

